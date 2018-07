– Vi merker en økning i fotrelaterte plager i sommerhalvåret. Folk blir gjerne flinkere til å være ute og i aktivitet, sier Alexander M. Stadsnes, Kiropraktor ved Nemus Nesbru.

Kombinasjonen sandaler, hardt underlag og økt aktivitetsnivå kan føre til overbelastning og smerter i føttene.

– Mange starter opp med løpingen igjen, og reiser kanskje på storbyferie hvor det blir mye gåing på asfalt og betong, noe som kan påvirke føttene. I tillegg sliter mange med gnagsår og solbrente vrister. Ikke glem å bruke solbeskyttelse på føttene, oppfordrer Stadsnes.

Her er åtte fotplager du bør være oppmerksom på:

1. Liktorn

Når huden utsettes for trykk og økt press fra sidene, kan du få clavi, eller liktorn som det også kalles.

Det oppstår en fortykkelse som fører til at huden presses som en «brodd» ned i underhuden.

– Tornen treffer de fintfølende nervene i foten. Det kan bli svært smertefullt, nesten som å trå på en spiker, sier Vibeke Sakshaug, autorisert fotterapeut ved Bryn Hud og Fotterapi.

Ifølge Fotterapeut Vibeke Sakshaug er det viktig å bruke riktige såler og sko etter fjerning av torner. Hvis ikke vil problemet komme tilbake. Foto: Privat

Håvard Høydahl ved Såleklinikken forteller at årsaken ofte er sko som ikke er tilpasset foten. Dette kan føre til feilbelastning, sidetrykk av små konsentrerte områder.

Rådet er å bruke gode sko som gir nok og riktig støtte.

– En fotterapeut kan fjerne tornen og gi råd om sko og bevegelse. Et godt tips er å gå mye barbeint om sommeren, sier Høydahl.

Liktorn er vanligst foran på foten og på tærne.

– Er det torn på tærne, kan skoene være for trange i front. Er tornen under foten, må man kanskje du få laget en tilpasset såle, sier Sakshaug.

2. Fotvorte

Hvis fotvortene blir store og vonde må de behandles. Illustrasjonsfoto. Foto: Arve Bettum / Scanstock

Vorter skyldes en virusinfeksjon, som gjør at huden blir grovere og tykkere. Vorter smitter ved direkte kontakt, sår i huden eller gjennom deling av ting som håndklær og negleklipper.

– Du kan fort få både fotvorter og fotsopp i fellesdusjer og lignende. Derfor bør du bruke sko i svømmehallen, sier Stadsnes.

Sakshaug går enda lenger:

– Det burde vært påbud med badesko ved svømmeanlegg. Alle barn jeg har behandlet har gått regelmessig i svømmehaller, sier Sakshaug.

Hvis fotvortene blir store og vonde må de behandles. Sørg for at det ikke blør fra vorta, og ta kontakt med en fotterapeut for råd.

3. Inngrodd negl

Inngrodd negl er en tilstand der neglen vokser ned i huden. Det oppstår ofte rundt stortåneglen, og det kan bli rødt, betent og smertefullt.

– Årsaken er som regel for trange sko, i kombinasjon med at neglen blir fuktig og ikke klippet korrekt, sier Høydahl.

Klipper du neglen feil, kan det føre til inngrodd negl.

– Neglen må ikke klippes ned i kanten, da er det veldig lett for at det blir igjen en bit. Etter noen uker så er den ofte på vei rett inn i neglesiden, sier Sakshaug.

Opplever du smerte i tåneglene? Da er rådet å ta kontakt med en fotterapeut , som enkelt kan korrigere neglen.

– Formen på negler er ofte arvelig, og noen har lettere for å få inngrodde negler, forklarer Sakshaug.

4. Fotsopp

Er neglen skadet, kan den lett bli angrepet av sopp. Illustrasjonsfoto. Foto: Scanstock

Fotsopp er av de vanligste hudsykdommene, og det er svært smittsomt. Det er ufarlig, men kan oppleves ubehagelig og irriterende.

– Som regel oppstår sopp mellom tærne, men det kan også spre seg til neglene og foten generelt, sier Høydahl.

Fotsopp gir kløe og irritasjon. Huden ser rød og irritert ut og får ofte en ru, sprukket overflate.

– Fotsoppen trives best i varme, og fuktige miljø, du derfor bruke badesko i fellesdusj og lignende.

Forebygging er viktig, ifølge fotterapeut Sakshaug:

– Bruk sko i svømmeanlegg og tørk føttene godt, spesielt mellom tærne. Er du usikker på om du har fotsopp eller bare tørr hud, bør du sjekke det ut hos en fotterapeut. Her kan du også få riktig behandling.

5. Plattfot

Er du plattfot? Da er i så fall fotens underside helt flat. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Å være plattfot er svært vanlig. Fotbuen på innsiden av foten er flat, gjerne i kombinasjon med utoverdreid hel. I noen tilfeller kan du også ha feilstilling i ankelleddet, sier Høydahl.

Han understreker at det ikke nødvendigvis er et medisinsk problem om du er plattfot.

– Hvis det oppstår smerte som følge av å være plattfot, blir det et problem. For å redusere smerter er det viktig at skoen er stødig, men ikke for stabil. Dette vil pasifisere fotens bevegelser, og dermed gjøre den svakere og vanskeligere å behandle.

Høydahl anbefaler også i noen tilfeller en såle som justerer hælen, og avlaster muskler, sener, og ledd.

6. Hulfot

De som har hulfot har en uvanlig høy bue under foten, noe som kan medføre smerter i både ankelen og hælen.​​​

– Hulfot har ingen klar og entydig årsak, men sykdommer kan ha innvirkning på tilstanden, opplyser Høydahl.

Som regel holder det med hjelp av fotterapeut for sko og sålevurderinger, men ved for de som er alvorlig rammet, bør lege og eventuelt ortoped oppsøkes.

– Det er viktig å tøye foten, slik at den holder seg fleksibel. I tillegg kan det være aktuelt med såler som kan avlaste foten der det trykker, samt få råd om hvilke sko som er best for din fot, forklarer Høydahl.

7. Plantar fasciitt

Plantar fasciitt er en betennelse i fotsålen, og det kan gi smerter når du tråkker ned på hælen. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Plantar fasciitt gir hælsmerter som stråler fremover foten. Dette er en betennelse i fotsålen, og det kan gi smerter når du tråkker ned på hælen.

– Dette er den vanligste fotlidelsen. Årsakene kan være mange og sammensatte, men feilstillinger, som plattfot og hulfot, begrenset steglengde og dårlige sko, vil øke risikoen, forklarer Høydahl.

Han forteller at smertene ofte kan komme ved løping, og om morgenen må man ofte «gå foten til».

Stadsnes bekrefter at dette er en vanlig fotplage, som ofte har en sammensatt og kompleks årsak:

– Jeg blir litt oppgitt når jeg ser hva slags sko mange av pasientene mine bruker. De kommer til meg fordi de har fått vondt i føttene av å bruke dårlige sko. Mange er mer opptatt av at skoen gir myk demping heller enn god støtte, bemerker han.

Plages du med plantar fasciitt, er det viktigste å sikre at skoen har god konstruksjon, og at den gir tilstrekkelig med støtte og støtdemping.

– Styrkeøvelser for undersiden av foten, kan redusere smerten. Strekkøvelser, riktige sko, såler og massasje kan også lindre. I tillegg kan det hjelpe å ise ned det smertefulle området i den akutte fasen.

8. Mortons metatarsalgi

Mortons metatarsalgi skyldes overbelastning og fortykkelse av nerver i forfoten, noe som kan blir svært smertefullt.

– Smertene kommer som oftest når man er ute og går, men kan etter hvert kjennes som verkende smerter, også når man ikke har på sko. Smerten kan stråle oppover i benet, forklarer Høydahl.

Ifølge fotterapeuten blir skotøyet sett på som hovedårsaken til plagene. Måten du beveger deg på spiller inn, og de som løper mye er ekstra utsatt.

Som behandling anbefales det alltid å gjøre noe med årsaken, ikke bare symptomene.

– Konstruksjonen i fottøyet er det viktigste å se på. Skoen bør være bred nok, og sålen må ikke være for hard eller skålformet , avslutter Høydahl.