– Var som om føttene stod i brann hele tiden

Problemene til Cecilie Langeby Nergaard (42) startet allerede i 20-årene. Da merket hun at føttene var veldig varme, men tenkte ikke så mye over det. For sju år siden forverret plagene seg betydelig.

- Å kjøle ned føttene i snøen var kun førstehjelp for så snart jeg kom innendørs startet smertene igjen, sier Cecilie. Foto: Katinka Thorkildsen

– Det var fryktelig smertefullt, og jeg måtte dusje føttene i kaldt vann hele tiden eller gå ut i snøen. Å gå med sokker og sko var helt uutholdelig, sier hun til NRK.no.

Sov med kalde våte strømper

42-åringen skjønte ikke hva det kunne være, og det gjorde ikke legene heller. Hun måtte finne sine egne metoder for å takle det.

– Smertene var enda verre om kveldene. For å klare å sove, tok jeg på iskalde våte strømper for å dempe smertene og kjøle ned føttene. Da det brant kraftig, tørket strømpene på 15 minutter, forklarer hun.

Da våknet Cecilie av at føttene ble varme igjen, og måtte starte nedkjølingsprosessen på nytt. Slik kunne det fortsette hele natten.

Mari Skylstad Kvernebo er spesialist i hud og kjønnssykdommer ved Rikshospitalet og Aleris. Hun forteller at dette er klare tegn på brennende føtter, eller erythromelalgi som det også heter.

- Symptomene aktiviseres av varme, og det er ofte verst om sommeren. De som er hardt rammet kan ha det hele året, sier Mari Skylstad Kvernebo, spesialist i hud og kjønnssykdommer ved Rikshospitalet og Aleris. Foto: Tobias Skylstad Kvernebo

– Det som skjer er at mye blod strømmer ut i de store blodårene i føttene, og svært lite sprer seg til de mindre årene. At veldig mye blod samler seg på et sted, er forklaringen på at huden blir rød og varm. Den brennende smerten kommer av surstoffmangel i de minste årene, sier hun.

Rundt 280 personer har fått diagnosen i Norge, men spesialisten mener det er store mørketall fordi det er ukjent blant mange leger.

Uten hansker i minus ti grader

Ifølge Skylstad Kvernebo er det ofte vanskelig å finne årsaken, men i en del tilfeller viser det seg at det kan utløses av en underliggende sykdom.

Det er ikke uvanlig at hender også rammes, noe som Cecilie merker.

– Jeg elsker å gå på ski, men selv når det er ti minusgrader ute og kulden stikker i ansiktet, må jeg ta av hanskene fordi hendene blir altfor varme. De kjennes ut som stekeplater, forklarer hun.

Hudspesialisten bekrefter at nedkjøling lindrer, men det er viktig å begrense det for å unngå frostskader.

– Det eneste som er bekreftet å ha effekt er en medisin som utvider blodårene, sier Skylstad Kvernebo.

Cecilie er fortsatt plaget, men medisinen har hjulpet.

– Jeg har heldigvis ikke utbrudd så ofte lenger, men når de kommer er det fortsatt ille. Da er det godt at jeg kan bruke trikset med våte kalde strømper nesten hvor som helst, smiler hun.