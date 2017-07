Seks gode grunner til at du bør gå barbeint

Dropper du skoa på stranda, i skogen eller på varme svaberg, kan du gjøre hele kroppen en tjeneste.

– Å gå barbeint på stranda er det beste du kan gjøre. Da aktiviserer du muskler fra bekkenet og ned. Ta gjerne med deg barna og gå fem hundre meter barbeint i sanden, sier Terje Haugaa, forfatter og høgskolelektor i biomekanisk terapi ved Høgskolen i Sørøst-Norge, til NRK.

Her er noen av fordelene du kan oppnå ved å gå barbent:

1. Du styrker muskulaturen

Det er bra for motorikken og styrker musklene hvis du går barbeint på variert underlag. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Alle går riktig når de går barbeint på en sandstrand. Hvis du går barbeint på et dynamisk underlag som myk skogbunn og sand, er det bra for motorikken og styrker musklene, forklarer Haugaa.

Han mener man bør gjøre det til en vane å gå barbeint om sommeren hvis underlaget tilsier det.

– Å gå barbeint gir enorme fordeler fordi du aktiviserer andre muskelgrupper. Spesielt anbefaler jeg å gå på en myk strand med små stener.

Er det derimot hardt underlag som asfalt, bør skoene på, råder han.

– Husk at vi er født barbeint og det er bra for bevegelsesmønsteret vårt at vi går barbeint.

2. Du får bedre balanse

Ann-Helen Bakken forteller om mange helsefordeler ved å gå barbeint. Foto: Anette Torjusen / NRK

I tillegg til at du kan bli sterkere, får du også bedre balanse, forklarer Ann-Helen Bakken, nevrologisk fysioterapeut. Hun har skrevet en kronikk om fordelene ved å gå barbeint i sommer.

– Vi vet alle hvor viktig det er å trene muskler og pusten, men er du klar over at det er like så viktig å trene opp følsomheten og sensibiliteten? Det er det, sier hun til NRK.

Hun forteller at ved å gå barbeint, så bruker du flere av de små stabilitetsmuskulaturene i føttene.

– Dette fører til at du blir sterkere i muskulaturen, øker bevegeligheten av leddene, forhindrer stivhet, samt får en bedre balanse. Ved å gå barbeint er man mer var på hvor man setter ned foten. Noe som gjør at man subber og snubler mindre, men heller løfter bena.

3. Påvirker nervesystemet

Hva med en gratis fotmassasje? Det får du når du går barbeint. Foto: Anette Torjusen / NRK

Når du går barbeint så trigger du følsomheten i bena, noe som igjen sender signaler til hode og ryggmarg, forklarer Bakken.

– Hvis du for eksempel tråkker på en sten, så gir det smertesignaler til hode som igjen forteller musklene at de skal røre på seg. Disse nervesignalene trenger vi å øve på, spesielt når vi blir eldre, for da blir disse signalene svakere.

– Men mange får vondt når de går barbeint?

– Det er sårt de første minuttene før kroppen tilpasser seg smertene, etter hvert blir det bedre.

I tillegg gir du også føttene dine gratis massasje, understreker hun.

4. Blodsirkulasjonen i bena bedres

Blodsirkulasjonen bedres når du går barbeint, sier ekspertene. Foto: Anette Torjusen / NRK

I tillegg til å styrke musklene, får du også fart på blodsirkulasjonen når du går barbeint, forklarer Bakken. Mer bevegelse i føttene, gir også mer stimulasjon.

– Når man går barbeint blir det hele tiden forskjellige trykk inn mot foten. Dette fører til at blodet strømmer raskere og friere rundt, helt ut til de ytterste leddene i tærne. Dette tilfører oksygenrikt blod til foten og kan gi bedre tilheling av sår, sier hun.

5. Sterkere hud under føttene

Går du barbeint forebygger du hard hud under beina. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Går du barbeint, forebygger du hard hud, sier Terje Haugaa til NRK.

Bakken sier at også økt blodsirkulasjon, som man får av å gå barbeint, er bra for huden under føttene.

– Økt blodsirkulasjon og luft forhindrer tynn hud, sår mellom tærne og fotsopp. I tillegg slipper du lukten av fotsvette og tåfis hvis du nyter sommeren barbeint.

6. Naturlig bevegelse

Sko kan presse føttene i unaturlige posisjoner, så vift med tærne. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Man får en naturlig bevegelse og frihetsfornemmelsen når man kaster skoene. Vi trenger alle god bevegelighet i foten og muskulatur som støtter opp rundt dette, forklarer Bakken.

Sko kan presse føttene i unaturlige posisjoner og gi stabilitet rundt deler av foten som kanskje trenger å trenes opp, sier hun.

– Ved å gå barbeint på ujevnt underlag, økes balanse og stabiliserende muskulatur i fot og ankel. Dette gir bedre gangfunksjon da man ikke går så tungt på hælene, men mer på forfoten. Da er det knærne som demper og ikke ryggen.