Wig Wam topper salgsliste i USA

På iTunes sin oversikt over de bestselgende rockelåtene i USA ligger Wig Wam på førsteplass med låta «Do Ya Wanna Taste It».

På Spotifys oversikt over hvilken musikk som deles mest i USA, «Top 50 Viral – USA», ligger sangen på syvendeplass.

– Det er helt absurd, sier vokalist Åge Sten Nilsen.

Slik ser «Top 50 Viral – USA» ut om dagen. Foto: Aschim / NRK

Nilsen og bandet er veldig glad for at regissøren av den nye TV-serien «Peacemaker» valgte å bruke musikken deres i den bisarre introsekvensen.

Introen beskrives som "et mesterverk", "hysterisk" og "det beste på TV" av amerikanske nettsteder.

John Cena spiller en noe annerledes superhelt i HBO-serien «Peacemaker». Blant annet er hans beste venn en ørn. Foto: AP

– Det forteller kanskje litt at stilen er på vei tilbake igjen. Den trengte bare den rette greia, sier Sten Nilsen.

Til tross for imaget har Wig Wam aldri spilt i USA. Nå gjenstår det å se hvor lenge det varer.

Bandet er allerede booka til et rocke-cruise der neste år. I skrivende stund er Wig Wams bookingagent på jobb for å sikre deres første konsert på amerikansk jord.

Vokalist Åge Sten Nilsen er tydelig på hvor bandet aller helst vil spille.

– Vi har veldig lyst til å spille på «Whisky a Go Go». Det er litt symbolsk. Det har vært en barndomsdrøm.

KISS var tilbake på «Whisky a Go Go» i 2019. Den legendariske nattklubben ligger på The Sunset Strip i Hollywood. Foto: Richard Shotwell / AP

«Whisky a Go Go» er en nattklubb i Hollywood hvor mange av rockens aller største navn spilte tidlig i karrieren.

Band som AC/DC, Van Halen, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, KISS, Guns N' Roses, Death, AC/DC, Alice Cooper, Metallica og ikke minst Mötley Crüe var ofte å se på «Whisky a Go Go» da rocken var på sitt største.

Kan man fortsatt si at rocken er død?

– Nei, rocken har bare hvilt seg litt. Nå er den på full vei opp listene igjen, humrer Sten Nilsen.

– Sjangeren er ikke død i USA

– Jeg tror det er gode muligheter for at Wig Wam får spille noen fete konserter i USA, det sier musikkjournalist i Aftenposten Asbjørn Slettemark.

Han er enig med Wig Wam-vokalisten om at "puddel heavyrocken" ikke er død, i hvert fall ikke økonomisk.

Musikkjournalist Asbjørn Slettemark tror Wig Wam har gode muligheter til å endelig få spille konserter i USA etter bandet fikk en oppsving takket være TV-serien «Peacemaker». Foto: Tom Øverlie / NRK P3

– De største stadionturneene i USA er arrangeres av band som Mötley Crüe og Def Leppard, sier Slettemark.

Musikkjournalisten sier de som vokste opp med rock med 80-tallet fortsatt drar på konsert.

Bandet Mötley Crüe var blant verdens største på 80-tallet. Her annonserer de sin stadion-turné som ble utsatt på grunn av korona. Foto: Chris Pizzello / AP

– Selv om det ikke er trendy eller dominerer kjendis-nyhetene er musikken stor i radio- og konsertsammenheng. Det vil si at det er en økonomi i det.

Slettemnark legger vekt på at regissøren bak «Peacemaker» er kjent som ekspert på 80-talls rock og at all musikken er valg med omhu. Noe som gir kredibilitet.

Han forstår at bandet ønsker seg til «Whisky a Go Go», men er nysgjerrig på om de klarer å nå enda lengre.

– Det er gøy å ha «Whisky» på CV-en, men det blir spennende å se om de får plass på de store festivalene i resten av landet som «Rocklahoma».

Festivalen «Rocklahoma» er blant USAs største og har rundt 100 000 besøkende. Foto: Aram Boghosian / AP