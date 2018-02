Kommunal- og moderniseringsdepartementet la torsdag frem en rapport om hva slags ansvarsområder de nye, store regionene kan få når flere fylker slås sammen. I den ligger forslaget om å flytte ansvaret for kulturinstitusjoner utenfor Oslo til de nye regionene.

Det innebærer blant annet at alle dansekompanier, teatre og orkestre som ikke er plassert i hovedstaden vil få pengestøtten sin fra regionene, og ikke fra staten.

I dag betaler staten 70 prosent av tilskuddet, mens fylkene gir de siste 30 prosentene i støtten. Et forslag om å endre dette får Kultur-Norge til å reagere.

– Et utrolig dårlig forslag

– Det jeg frykter mest er at vi skal slåss om midler med helse, skole og masse gode, lovpålagte tiltak som fylkeskommunen skal forvalte, sier Agnete Haaland, teatersjef ved Den Nasjonale Scene i Bergen.

Teateret hennes får i 2018 nesten 21 millioner kroner fra statsbudsjettet. Haalands frykt er å bli nedprioritert av staten dersom ansvaret legges over til fylkeskommunen.

– Vi skal aldri hete «Den fylkesnasjonale scene». Vi er et nasjonalteater, det skal vi fortsette å være. Jeg setter min lit til regjeringen og politikere som skjønner at Norge ikke bare er Oslo, sier Haaland.

Hun håper forslaget ikke blir reelt.

– Det er et utrolig dårlig forslag.

Den Nasjonale Scene i Bergen vil ikke regnes som et nasjonalt teater dersom forslagene fra rapporten blir endelig. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Redd kvaliteten vil svekkes

Morten Gjelten er direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening. Han reagerer på politikken, og mener forslaget i rapporten sender et dårlig signal og bryter med tidligere kulturpolitikk.

– Jeg mener de store teatrene og kulturinstitusjonene skal være en del av en nasjonal kulturpolitikk, og derfor burde de ha direkte støtte fra staten.

Dersom forslaget skulle gå gjennom er han redd det vil svekke kvaliteten i institusjonene, fordi de bruker mye penger for å holde det nivået de gjør.

– Institusjonene er store utgiftsposter for en regional økonomi, og vi er redd det vil bli vanskeligere å forsvare nivået på pengebruken i fremtiden.

Morten Gjelten er direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Skjønner at noen føler seg provosert

Kulturminister Trine Skei Grande sier målet er å fordele makt utover i hele Norge, men at forslagene i rapporten fra Kommunaldepartementet ikke er endelige.

Kulturminister Trine Skei Grande sier ingenting er bestemt. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Vi må sette oss ned og gå gjennom skikkelig og grundig før vi konkluderer. Vi må sørge for at vi får litt ulike miljøer som kan bidra inn i kulturlivet på ulikt vis, sier hun.

Hun sier det er bra med debatt om kulturlivet og de nye regionene.

– Vi tåler en debatt. Jeg skjønner at noen føler seg provosert over at alt som er i Oslo blir definert som nasjonalt, mens det andre som regionalt. Men så enkelt er det ikke i kulturlivet, og det er mange toppinstitusjoner som ligger utenfor Oslo også.