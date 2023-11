Det er ingen dum ide å setta opp musikalen «Annie» når tidene er vanskelege. Musikalen er lagt til New York under depresjonen på 1930-talet, ei tid som var økonomisk utfordrande for mange.

Historia om Annie handlar om ei foreldrelaus jente som aldri gjev opp trua på at i morgon kan bli ein betre dag.

Og dette håpet smeltar inn i øyra til den som vel å sjå «Annie» på Folketeateret i Oslo.

«Annie» representerer ei verd der alt er mogleg, og der krafta i det barnlege håpet så å seia kan flytta fjell.

Oppsettinga på Folketeateret er lys og glad, proff og underhaldande. Ho inneheld jenter med bein i nasen, passeleg slemme skurkar, eit fint lydbilete og herlege musikalnummer.

Annie (på dagen for meldinga spela av Leah Louise Borgen Johansen) er ein sprudlande og trygg elleveåring det er lett å knyta band med.

Ved Folketeateret har dei fleire gonger brukt video som ein sentral del av scenografien, og denne gongen treff dei godt med det.

Videodesignar Petr Hlousek er på lag med barna når han opnar framsyninga med ein film som viser eit kvitt skjerf som flyg frå Folketeaterbygninga i Oslo i 2023 og over havet til New York på 1930-talet. Slik sit premissane for ei framsyning frå gamle dagar godt allereie frå start.

Når dette vert gjort så tydeleg, forsvarar det samstundes nokre av dei gammaldagse språkvendingane, fasttelefonen, telegramma og andre gamle greier som er sentrale delar i denne framsyninga.

Skodespelar Henriette Steenstrup spelar rolla som Miss Hannigan, styraren av barneheimen Annie bur på. Ho er ikkje særleg grei, heller ikkje så smart – og i denne utgåva eigentleg ikkje vond i det heile.

For jentegjengen på barneheimen er så kule og har så mykje attitude at Miss Hannigan eigentleg berre kan gå og legga seg.

Steenstrup er rette personen i rolla, men regien har valt å gjera jentene så sterke og proppa med sjølvtillit at den drikkfeldige Miss Hannigan ikkje vert ein reell trussel for dei.

Til dømes rømmer Annie i starten av stykket. Det kunne resten av gjengen lett gjort også. Med så mykje viljestyrke og livskraft er det ei lukke for Miss Hannigan at dei framleis gidd å halda lag med ho.

Jentene på barneheimen er ein kul gjeng som meistrar det meste.

Song- og dansenummera er energiske, og koreografien løftar dei enno eit hakk.

Kva regissør Samuel Harjanne har meint med å gjera Hannigan til tøffel og jentene til ein kul squad, er ikkje lett å seia. Resultatet er ein ubalanse mellom jentene og Miss Hannigan. Dei dansar ho i alle fall ned i støvlane.

Og nett historieforteljinga haltar litt innimellom i ein elles god musikal. Til dømes er Annie-figuren slik skrudd saman at alt ho gjer, er rett og bra. Når ho blir teken etter rømminga og kjem tilbake att til barneheimen, er ho veldig nøgd og glad for å sjå dei andre.

Den vesle (og heilt ekte) hunden ho held lag med i starten, har ingen funksjon i historia anna enn å vera sjarmerande. Nokre små forteljarmessige oppstrammingar hadde framsyninga hatt godt av. No gjer det at oppsettinga verkar litt glatt.