Vikingskip veies for første gang

Det er 115 år siden Osebergskipet ble gravet ut på Sem i Vestfold, men ennå er det ingen som vet hvor mye det velbevarte vikingskipet fra år 820 veier.

Men nå skal skipet opp på vekta, og i den forbindelse kan publikum kan gå inn på Vikingskipshuset hjemmesider og gjette hvor mye det veier.

De gir samtidig noen hint på veien:

Skipet er 21,5 meter langt og 5 meter bredt.

Skipssiden består av 12 bordganger i eik, de fleste er 2-3 cm tykke.

Om bord i båten ligger det 30 årer, en landgang og en gammel tønne.

Skipet består av ca. 90 prosent originalt treverk. Resten er erstattet av nyere treverk.

Skal flytte

Bakgrunnen for at Osebergskipet skal veies, er at det skal klargjøres for å flyttes inn i det planlagte nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo.

– Å veie et vikingskip er en komplisert prosess, forklarer konservator David Hauer, som er opptatt med å sette på støtter under skipet i forbindelse med at det skal løftes opp én millimeter.

Vikingskipene skal løftes en millimeter opp fra bakken for å veies. Foto: Mårten Teigen

Veiingen skal foregå over lang tid: Først noen dager for å finne en vekt. Så skal det være koblet mot teknisk utstyr i et helt år for å kunne se hvordan tyngden på skipet endrer seg.

Man vet nemlig gjennom tidligere forskning at skipene er i bevegelse der de står nå. Dette skyldes at folk beveger seg rundt i museet.For mye støv

I forbindelse med flyttingen til nytt museum har det vært jobbet lenge med å sikre vikingskipene og tilbehøret som ble funnet sammen med dem. Nå gjenstår bevilgningene fra Stortinget til byggestart, og planen er at det nye museet skal stå ferdig i 2023.

Kunnskapsdepartementet opplyser til NRK at sikringsprosjektet snart er ferdig og at det nå gjenstår en startbevilgning for å kunne starte byggingen.

Vikingskipene scannes og undersøkes.

Nødvendig å vite vekten

De store skipene skal fraktes gjennom åpninger i veggen i det nåværende museet og inn i det nye bygget som etter planen skal reises vegg i vegg. Under den transporten må ingenting gå galt.

Lenge har det vært jobbet for å finne nye metoder for å bevare både skip og gjenstander. Flere internasjonale forskere har deltatt i dette arbeidet. For skipene har sprekker og gjenstandene som i sin tid ble konservert med alun (sulfater) er i ferd med å falle fra hverandre og smuldre opp.

- Derfor er vekten på et vikingskip ikke bare morsomt å vite, men også nødvendig å vite for at man skal vite hvordan de kan løftes og fraktes uten at nasjonalskattene går i stykker, forklarer Torunn Klokkernes ved Kulturhistorisk museum.