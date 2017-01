VGs redaktør Torry Pedersen går av

Torry Pedersen går av som ansvarlig redaktør i VG.

Det skriver avisen selv. Nyheten ble annonsert under et ekstraordinært allmøte i VG i dag.

Nyhetsredaktør Gard Steiro tar over etter halvannet år i avisen, mens Pedersen går over i en ny stilling i avisens eier Schibsted.

28 år i VG

Aftenposten melder at Pedersens nye stilling er som ny styreleder i Aftenposten.

Samtidig melder Medier 24 at Pedersen skal lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge. Det betyr at han får overordnet ansvar for mediekonsernets norske mediehus.

Dermed blir han blant annet styreleder i VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

– Jeg har hatt 28 fantastiske år i VG, sier Pedersen i en pressemelding fra Schibsted.

– Mediebransjen står overfor fundamentale endringer, og jeg ser frem til å jobbe med alle Schibsteds mediehus i Norge, som alle har sterke posisjoner i sine markeder.

NY VG-REDAKTØR: Gard Steiro går fra å være nyhetsredaktør til å bli ansvarlig redaktør i VG. Steiro kom til avisen i 2015 fra Bergens Tidende. Foto: Rune Sævig / Bergens Tidende

Starter neste uke

Medier 24 skriver også at dette iverksettes fra og med mandag.

Pedersen tok over stillingen som ansvarlig redaktør etter Bernt Olufsen i 2011, som da hadde vært sjefsredaktør siden 1994.

Han har dessuten vært administererende direktør siden 2008.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I 2015 ble det klart at avisen måtte kutte i bemanningen, i tillegg til at de la ned sine tre siste lokalkontorer i fjor.

Saken oppdateres fortløpende.