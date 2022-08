– Jeg føler Snapchat er nye meldinger, egentlig. Jeg kommuniserer med folk på snapchat. TikTok er for underholdning, og Instagram og Pinterest for å bli inspirert, sier 19 år gamle Vårinn Linnea Kvåle.

93 prosent av unge brukte sosiale medier daglig i 2021.

Det viser en ny rapport om unges medievaner. Den ser på de digitale livene til norsk ungdom mellom 15 og 24 år.

Sosiale medier

Blant de sosiale mediene er Snapchat størst. Hele 84 prosent bruker bildedelingsappen hver dag.

Videre bruker 82 prosent Spotify daglig, 77 prosent Instagram og 67 prosent YouTube.

Bruken av videostrømmetjenesten gikk ned hele 10 prosent fra 2020 til 2021. Kantar skriver at årsaken kan være at de unge foretrekker TikTok. Den mye omtalte applikasjonen har 49 prosent daglige brukere i aldersgruppen.

– Vi vet at for sosiale medier og unge plattformer så er det unge som er med å sette agendaen for hvordan ting skal være.

Det forteller Jonas Østnes. Han er prosjektleder i Kantar, som har utarbeidet rapporten.

Jonas Østnes i Kantar har hatt ansvar for rapporten om unges medievaner de siste fire årene. Foto: André Børke / NRK

Østnes viser til at Facebook-bruk er nede i 67 prosent, og at trenden er fallende. Likevel er brukerne fortsatt på Facebook, fordi de har klart å bli en viktig arena for planlegging.

– De har fylt en funksjon som ingen av de andre har. De er nummer én på chattefunksjon, på Messenger. Også har de grupper og arrangementer. Det er ikke slik at ungdom bruker e-post til å gjøre det.

Gode og dårlige sider

Samtidig som forbruket er stort, er de unge selv klar over de negative sidene ved det høye digitale konsumet.

– Jeg tror det blir vanskeligere og vanskeligere for folk å ha en samtale ansikt til ansikt med andre mennesker uten å ta opp mobilen for å føle seg komfortable, sier Amund Romsås.

Amund Romsås (18) og Nottov Jortveit (18). Foto: André Børke / NRK

Rapporten viser også til påvirkning fra enkelte profiler.

– Sosiale medier kan være et landskap der holdninger og oppførsel kan florere fritt i private miljøer uten at man kanskje ser det før det er for sent. Det kan man se ganske ekstreme tilfeller av, forteller Frida Robøle Cavanzo.

Fenomenet Andrew Tate blir trukket frem.

– Jeg synes det er dumt at det er de som har de mest kontroversielle holdningene, som snakker høyest og sier mest mulig rart som får mest oppmerksomhet, sier Romsås.

Les også: «Kongen av giftig maskulinitet»

Nyheter

Selv om rapporten viser at ungdom gjerne får nyheter fra sosiale medier, så har de størst tiltro til informasjonen fra de mer tradisjonelle.

– Det er litt mer proft og nøytralt. Jeg synes ikke influensere ser så mye på forskjellige sider, sånn som kanskje NRK gjør, for eksempel, sier Nottov Jortveit.

70 prosent av ungdommene leser nettavis hver dag, mens 30 prosent ser lineær TV. Kun 17 prosent leser papiravis daglig.

Funnene i rapporten ble lagt frem på en konferanse tirsdag. Ingunn Skjellestad Wettre deltok i et panel med andre fra målgruppen. Foto: André Børke / NRK

Flere av ungdommene i målgruppen som NRK snakker med, mener det går litt for tregt i de tradisjonelle mediene.

– Akkurat som at nyhetsaktuelle ting skjer ila natten, skjer også trender ila natten, som vi unge får med oss mye fortere enn det kanskje media rekker å skrive om. For eksempel Andrew Tate, jeg er veldig over det, det synes ikke jeg er interessant lenger i det hele tatt, sier Ingunn Skjellestad Wettre.

Skal tradisjonelle nyhetsmedier nå ut til flere unge, er rådet klart:

– Tipset er å bruke oss unge for alt vi er verdt. Hvis du skal nå ut til den yngre generasjonen, må du bruke den yngre generasjonen, sier Wettre.

– Det hjelper ikke at du står der som voksen og sier du tror det her er kult. Du må faktisk spørre de det gjelder, og bruke de det gjelder. Vi er jo her, vi har jo lyst til å være med.