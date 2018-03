Ulrikke Falch slettet Instagram-konto: – Jeg trenger en pause

Lørdag får man følgende beskjed om man går inn på Falchs konto på Instagram:

I en epost til NRK skriver Ulrikke Falch om årsaken til at hun fjerner seg fra sosiale medier.

– Jeg har kritisert kjendiser og influencere for å profitere på unge menneskers usikkerhet, seksualisere kroppen sin, og reklamere for plastisk kirurgi. Det har tolkes dithen at jeg mener kvinner ikke skal vise hud eller at man ikke kan legge ut bilde av maten sin. Det mener jeg da altså ikke.

21-åringen forteller at hun ikke har klart å kommunisere budskapet sitt på riktig måte, og at hun som en konsekvens har fornærmet og såret noen.

– Det har ikke vært min intensjon.

Trakk seg fra blogg-nominasjon

Hendelsene hun viser til startet i forbindelse med blogg-utdelingen Vixen Influencer Awards.

I januar skrev Falch en Ytring på NRKs nettsider der hun skrev at hun ikke ønsket utmerkelsen og nominasjonen i forbindelse med prisutdelingen.

Hun kritiserte mange bloggere for å spille på unge jenters usikkerhet, og påpekte at industrien tjener penger på ungdommers overbevisning om at de kan forbedre seg.

Det var ikke en industri hun ønsket å forbindes med.

Ordkrig på kvinnedagen

I Debatten på NRK ble det på selveste kvinnedagen 8. mars ordkrig mellom henne selv og bloggeren Kristine Ullebø i forlengelse av Vixen-bråket. Falch sa at Ullebø har et usunt kroppsfokus overfor unge jenter på sosiale medier og på bloggen sin.

Ullebø på sin side sa at hun ønsker å være en person som unge personer kan lære noe av.

– Gjennom mine sosiale medier er jeg et godt forbilde, fordi jeg deler mine erfaringer på veien, sa Ullebø.

– Trodde jeg skulle klare å prioritere saken foran meg selv

Falch har brukt sin Instagram-konto til å legge ut bilder og videoer hvor hun har gjort narr av «det perfekte», hun har harselert med den gjengse oppfatning av hva som er vakkert.

Kontoen har vært fulgt av mer enn en million mennesker, godt hjulpet av suksessen i NRK-serien Skam.

Ulrikke Falchs Instagram-konto hvor hun var fulgt av mer enn en million mennesker er slettet.

Grunnen til at hun nå sletter kontoen sin på Instagram er ifølge henne selv at hun ikke greier å skille mellom engasjementet for saken og de personlige tilbakemeldingene hun får.

– Da jeg begynte med dette prosjektet som handler om å dekonstruere samfunnets forventninger og press rettet mot unge, var jeg sikker på at jeg skulle klare å prioritere saken foran meg selv. Unngå å bli påvirket av kommentarer, hele tiden tjene et viktigere mål, og holde meg saklig.

Hun skriver i eposten at hun trenger en pause.

– Jeg er ikke et offer, men jeg er så personlig involvert at jeg nå ikke klarer å forholde meg saklig til kritikken jeg mottar, eller kommunisere budskapet mitt på riktig måte. Jeg er jo 21 år og feiler mens jeg prøver.

– Skal holde ut som aktivist

Falch har blitt trukket fram som en viktig samfunnsdebattant etter at hun gjorde stor suksess i Skam.

I fjor holdt hun appell på kvinnedagen hvor hun langet ut mot skjønnhetstyranniet.

Hun sier at hun ikke er ferdig med å være aktivist.

– Jeg har planer om å holde ut som aktivist en stund, og da tror jeg det er en god ide å ta seg en pause fra sosiale medier og reflektere over hva man har lyst til å si og hvordan. Det er ikke alvorlig eller meningen å være overdramatisk, jeg bare velger å ta en pause for min egen skyld.