«Skam-Vilde» langet ut mot skjønnhetstyranni og pornokultur

Skuespilleren, som er kjent fra NRK-serien «Skam», var en av fire utvalgte talere under årets kvinnedagsmarkering i Oslo.

Hun benyttet anledningen til å kritisere seksualundervisning i skolen og et samfunn hun mener får kvinner til å hate seg selv.

– I media blir vi eksponert for et seksuelt, objektiviserende bilde av kvinner. Markedet reduserer oss til en målgruppe å tjene penger på, sa Falch.

– Vil du at kvinner skal løpe ukontrollert, kåte og nakne etter deg, da kan du kjøpe Axe bodyspray, kommenterte hun sarkastisk.

– Lærer at kvinner er noen som ber om å bli pult

Ifølge 20-åringen handler dagens seksualundervisning bare om å forebygge kjønnssykdommer og graviditet, og fører til at dagens ungdom heller søker seg mot porno for å få svar.

– 60 prosent av 12 år gamle gutter blir fra ung alder lært at kvinner er noen som vil ha deg, noen som byr seg fram til deg, og noen som ber om å bli pult, over et skrivebord, under en vask, et operasjonsbord, i et baksete, av tre menn. Av stefaren sin. Vi lærer ikke om grensesetting, samtykke, seksualitet eller forskjellig typer relasjoner, sa Falch.

– Når vi vet at porno er den mest tilgjengelige og grafiske seksualundervisningen, kan vi se for oss konsekvensene for de neste generasjonene som blir oppfostret på hardcore porno, poengterte Falch.

– LEI AV SKAM og ÆRE: Sofia N. Srour (22) er en av flere norske jenter med minoritetsbakgrunn som har hevet stemmen mot det hun mener er en ukultur, hvor det å være jente blir sett på som et problem. FOTO: Jon Jolly Kramer-Johansen. Du trenger javascript for å se video. – LEI AV SKAM og ÆRE: Sofia N. Srour (22) er en av flere norske jenter med minoritetsbakgrunn som har hevet stemmen mot det hun mener er en ukultur, hvor det å være jente blir sett på som et problem. FOTO: Jon Jolly Kramer-Johansen.

– Lei av å bære familiens ære

Norsk-libanesiske Sofia N. Srour (22) startet sin tale med å takke for at kamp mot sosial kontroll og æreskultur er blitt en del av årets 8. mars-markering.

– Vi trenger solidaritet med minoritetsjenter i Norge; et land der ethvert menneske er født fritt, men hvor ikke alle nødvendigvis er fri i sin hverdag, sa jusstudenten.

Srour er en av flere norske jenter med minoritetsbakgrunn som har hevet stemmen mot det hun mener er en ukultur, hvor det å være jente blir sett på som et problem.

– Det er en ukultur hvor jenter frarøves valgfrihet, bevegelsesfrihet og selvbestemmelsesretten, utdypet 22-åringen til jubel fra Youngstorget.

Kvinnekampen ble satt på dagsorden på forskjellige måter rundt i verden i forbindelse med kvinnedagen. Du trenger javascript for å se video. Kvinnekampen ble satt på dagsorden på forskjellige måter rundt i verden i forbindelse med kvinnedagen.

Tok et oppgjør med hets i den offentlige debatten

Ifølge Srour er hun lei av den «kollektivistiske skammen» hvor moralpolitiet og ryktesamfunnet gransker kropper og kontrollerer handlinger.

– Vi er lei av å bære familiens ære, og at så mange kunne blande seg inn i vår business – alle uten oss selv, sa Srour.

I appellen tok hun også et oppgjør med dem som hetser kvinner som tør å tale imot offentlig.

– Vi skal tåle å høre vonde sannheter, og fokus skal ikke være på den som føler seg krenket av kritikk, men på den som er utsatt for uretten, konkluderte 22-åringen.

Les også: Menn tjener fortsatt mer enn kvinner