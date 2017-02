Ukraina har Eurovision-svarteliste

Ukrainske styresmakter seier allereie nå at dei vil nekte ein del russiske artistar å kome inn i landet, dersom dei skulle bli valt.

– Her i Ukraina har vi ei liste med artistar som er utestengt frå Ukraina på grunn av deira handlingar eller på grunn av deira utsegn, seier den ukrainske visestatsministeren, Ivanna Klympush-Tsintsadze.

Og at russarane ikkje ønsker å provosere, det er ikkje leiar for den norske grand prix-klubben, Morten Thomassen, sikker på.

– Viss russisk tv har så mykje baller som dei truleg har, så er det ein fare for at dei berre for å lage bråk kan finne på å sende ein av desse, seier Thomassen.

Russarane har ikkje bestemt seg for kven dei skal sende til den internasjonale finalen i Kiev, det må dei gjere i løpet av de næraste vekene.

– Det kan bli rekord i pipekonsert

Jon Ola Sand, som er sjef for det som er verdas største musikkonkurranse.

– Eg ser ikkje nokon grunn til å nekte nokon artistar inngang til Ukraina. Eg har ingen tru på at våre medlemmer vil sende artistar med eit rulleblad som gjør at de ikkje kan komme inn i Ukraina. Det har eg ikkje tro på. ser ikkje

FRYKTAR PIPEKONSERT: Leiar for den norske grand prix-klubben er redd det kan bli pipekonsert i Kiev viss Russland sender feil artist. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Morten Thomassen førebur seg på pipekonsert, som det også blei då Aserbajdsjan gav 12 poeng til Russland for tre år sidan.

– Enten så kan dei sende ein artist som er bannlyst og ende med at dei ikkje får lov å sende han og trekke seg og lage bråk ut av det. Eller så får dei lov å delta. Og då syns ein jo synd i den artisten som kjem til eit land der han ikkje er velkommen. Då trur eg det blir rekord i pipekonsert, seier Thomassen.

For på scenen i Kiev skal alle konfliktar leggjast til side.