I fem dager var det helt stille på Caroline Berg Eriksens blogg. For mange er hun best kjent som «Fotballfrue», og har i flere år vært en av Norges største bloggere.

Ifølge Kampanje har Freia betalt flere bloggere for å ikke oppdatere blogg og sosiale medier i fem dager i forbindelse med sjokoladeprodusentens nye reklame, «Ta den gode tiden tilbake».

En av disse bloggerne er Eriksen. Tidligere denne uken gjestet hun «God morgen Norge» på TV 2 for å snakke om perioden uten bloggoppdateringer.

Fortalte ikke at det var reklame

I programmet forteller bloggeren om at det har vært vanskelig å logge av, og at hun har slitt med dårlig samvittighet for å ha fri fra jobben.

Men i intervjuet med programleder Siri Avlesen Østli opplyser aldri TV 2 at bloggpausen egentlig er en del av en reklamekampanje finansiert av Freia. Tre minutter ut i intervjuet er det den andre gjesten, lektor på BI, Cecilie Staude, som påpeker at kampanjen var for Freia. Dette skriver Kampanje.

På «God morgen Norge» sin Facebook-side har flere seere reagert på intervjuet. «Hvorfor merker dere ikke dette som kommersielt innhold GMN», spør en seer. En annen spør hvilke redaksjonelle vurderinger som ligger bak intervjuet.

– Mer enn slurv

Gunnar Bodahl-Johansen, ekspert på presseetikk, er kritisk til TV 2s håndtering av reklamekampanjen.

– Dette er mer enn slurv. Uansett hva som ligger bak at TV 2 ikke opplyser om dette selv, så underslår de vesentlige opplysninger for seerne, sier Bodahl-Johansen.

Han karakteriserer intervjuet som uryddig.

– Jeg mener det er viktig at folk får vite hva de ser og premissene for situasjonen. Dette er lite tillitvekkende.

Daglig problemstilling

– Vi står overfor disse problemstillingene daglig i redaksjonen, og vi har et bevisst forhold til sponsede innslag, sier Sissel Randsborg, redaksjonsleder i «God morgen Norge».

Hun presiserer at TV 2 ikke har fått penger av Freia for innslaget.

– Det kom frem i innslaget at det var en Freia-kampanje, men det burde vært tydeligere og kommet tidligere i praten, fortsetter Randsborg.