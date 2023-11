TV 2 kutter om lag 400 millioner kroner. Det skriver de i en pressemelding.

– Vi har snudd alle steiner i hele TV 2 og legger nå frem en ansvarlig plan for å komme i mål med kostnadsreduksjonen, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 Olav T. Sandnes.

Alle avdelinger i TV 2 må kutte kostnader, også nyhetsavdelingen.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier at en konsekvens er at nyhetskanalen TV 2 Nyheter nå må produseres med færre ressurser.

– Vi må klare oss med færre journalister i Nyhetene, og må derfor blant annet ta ned ressursbruken på TV 2 Nyheter på dagtid. Det er selvsagt vanskelig for oss, men vi vil gjøre alt vi kan for at vi fortsatt skal levere på det viktige nyhetsoppdraget vårt, sier Solbrække.

Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2. Foto: TV 2 Eivind Senneset / TV 2

I tillegg til kutt i kostnader, ble det kjent at mellom 45 og 50 ansatte må slutte. Samlet sett må TV 2 klare seg med 120 færre årsverk. Dette inkluderer fast ansatte, midlertidige, frilansere og konsulenter.

Noen av grunnene til dette er at det er høyere priser, endrede rammebetingelser og forventninger om en lavere vekst i norsk økonomi.

Mediehuset la også frem tilbud om sluttpakker.

– Vi blir færre ansatte og mister gode kolleger. Dette er selvsagt vanskelig for alle i TV 2. Gjennom hele høsten har vi hatt god dialog med de tillitsvalgte. Nå håper vi tilbud om gode sluttavtaler vil gjøre overgangen så skånsom som mulig for de som ikke lenger skal være med videre, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Lene Eltvik Vindfeld.

Klubbleder reagerer

– Dette er en vond og vanskelig dag for mange i TV 2, sier klubbleder Margrethe Håland Solheim i fagforeningen NJ for TV 2.

– Samtidig har det vært mye usikkerhet og spekulasjoner lenge, derfor er det bra å få en del svar i dag. Klubben håper og tror at alt skal løses ved hjelp av frivillige løsninger, og at vi skal unngå oppsigelser. Vi opplever at det har vært en ryddig prosess så langt, og vi forventer at det fortsetter slik også i tiden som kommer, legger hun til.

TV varslet om kuttene i august. Foto: Bård Nafstad

TV 2 varslet om kuttene i august.

Torsdag klokken 11 startet et allmøte for de ansatte ved mediehuset, hvor de ble informert om den pågående kuttprosessen.

Den øverste ledelsen har alle møtt opp i Bergen for møtet.

– Det er naturlig at kuttprosessen kommer frem. Det er et allmøte i TV 2 i dag og kuttprosessene vil være et av temaene, sa Solheim før møtet.

NRK får opplyst at de ansatte skal gjennom en del møter i løpet av torsdagen. Først skal de ha møte med den øverste ledelsen, og deretter inn i møter avdelingsvis.

Ikke første gang

Mediehuset Kampanje, som deler nyheter fra medie- og kommunikasjonsbransjen, mener kuttet blir mindre voldsomt enn sist.

For også i 2016 måtte TV 2 gjøre store kutt, og mange ble sagt opp.

Da var det 350 millioner som måtte kuttes, og 177 ansatte sluttet.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes holder allmøte torsdag klokken 11. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktør i Kampanje, tror dette blir noe mange kommer til å kjenne på.

– Alle avdelingene i TV 2 kommer til å merke dette her. Nyheter, underholdning og sporten vil merke det, sa han før møtet.

Endrede rammebetingelser

I fjor kuttet regjeringen momsfritaket for nyheter formidlet via lyd og bilde.

Det betyr at de nyhetsmediene som har en overvekt av levende bilder, sammenlignet med bilder og tekst, mister tilskudd.

Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktør i Kampanje. Foto: Eivor Eriksen

Formålet med dette er at man ønsker å unngå at strømmetjenester kan utnytte ordningen pressen har med redusert merverdiavgift.

Men for TV 2 betyr dette et tap på over 150 millioner årlig. Ifølge pressemeldingen er det kun dem som blir påvirket på denne måten.

Dette er en av grunnene til at mediehuset må gjøre så store kutt.

– Vi kutter der seerne merker det minst. Så de største norske titlene blir ikke borte, sier Programredaktør Trygve Rønningen.

Venstres Grunde Almeland reagerer på kuttene i TV 2.

– Regjeringen må ta sin del av ansvaret for at TV 2 nå må kutte mange ansatte. I deres forslag til statsbudsjett kom det ingen reversering av momskuttet de gjennomførte i fjor, som rammet nyhetsformidling i lyd og levende bilder, sier han, og legger til:

– Momsfritaket har vært en stabilt medvirkende faktor i å skape et sterkt og mangfoldig Medie-Norge, som er verdensledende innen digitalisering. Nå kastes alle disse ut i usikkerhet på grunn av et kutt som aldri burde vært innført.