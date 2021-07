«Vi følger samme praksis som tidligere: Dersom din organisasjon IKKE ønsker å stille seg bak denne, vil vi gjerne ha beskjed».

Slik avsluttet Norske Dansekunstnere sin oppfordring til organisasjonene i Kunstnernettverket om å signere en støtteerklæring til sitt opprop.

Men litt tidligere i teksten skriver de at de vil ha bekreftelse direkte likevel, «for å være helt på den sikre siden».

Oppropet ble startet av forbundet Norske Dansekunstnere, som hevder at flere av deres medlemmer har opplevd trakassering og hets på grunn av Sløseriombudsmannens facebookside. De var sterkt kritiske til at Sløseriombudsmannen ble invitert til et innspillsmøte for kunstnere.

Trakk støtten

Hilde Lyng beklager til medlemmene i Oversetterforeningen at hun ga støtte til oppropet i utgangspunktet. Foto: Privat

Norsk Oversetterforening var en av dem som ble bedt om å signere, men som ikke ønsket å gjøre det. De svarte altså ikke på henvendelsen, men ble likevel skrevet opp blant de 15 organisasjonene i støtteerklæringen.

Nå har Oversetterforeningen trukket støtten, og informert medlemmene sine om det i en e-post.

– Dette var svært uklart kommunisert, men jeg tar naturligvis på min kappe at jeg ikke oppfattet det, og at jeg ved å velge ikke å svare, i realiteten ga min og Norsk Oversetterforeningens tilslutning, skriver leder Hilde Lyng i e-posten.

Til NRK seier Lyng at hun synes praksisen med at man aktivt må avvise støtte er uheldig. Hun har fått blandede reaksjoner etter avgjørelsen om å trekke støtten.

– I etterkant har det kommet overveiende positive reaksjoner, men også noen som synes det var trist at vi trakk oss. Jeg er glad det kommer forskjellige reaksjoner, for dette er ikke en svart-hvitt-problemstilling, selv om saken har blitt sørgelig polarisert.

Flere tilbakemeldinger fra medlemmer

NRK har prøvd å få kontakt med alle 15 organisasjonene som står med underskrift i oppropet.

Noen av de har svart, og flere sier at de holder fast på støtten sin til Norske Dansekunstnere. Likevel stusser flere over at de måtte ta aktivt avstand for å ikke automatisk stå som støttespillere i oppropet.

Flere av de støttende organisasjonene NRK har snakket med sier at det var kampen mot hets og trakassering de støttet, men at diskusjonen i ettertid har endret seg til å handle om ytringsfrihet.

Interesseorganisasjonen for artister, GramArt, skriver blant annet på sidene sine at de ikke oppfattet støtten som innskrenkning av ytringsfriheten.

– Kunstnere skal og må tåle kritikk. Men de skal ikke måtte tåle hets og trakassering. Og Norske Dansekunstneres medlemmer har altså oppgitt og så vidt oss bekjent dokumentert denne virksomheten til sin forening.

Tar selvkritikk

Norske Dansekunstnere bekrefter i en e-post til NRK at praksisen i Kunstnernettverket har vært at organisasjoner aktivt må gi beskjed hvis de ikke vil støtte et utspill.

– I ettertid er det lett å se at vi skulle gjort det annerledes i denne saken, sier leder Kristine Karåla Øren.

Øren er likevel takknemlig for at Oversetterforeningen og de andre organisasjonene presiserer at de støtter arbeidet mot hets og trakassering av kunstnere. De avviser at de ønsket å innskrenke ytringsfriheten eller støtte scenenekt.

– Vi beklager at noen ikke opplevde kommunikasjonen og e-posten rundt støtteerklæringen som godt nok formulert, det tar vi ansvar for, sier Øren.

Forfatteropprøret til avstemning

MOT: Forfatter Erik Fosnes Hansen kritiserer det han kaller støtte til scenenekt, som Forfatterforeningen har signert på. Foto: Berit Roald / NTB

Flere kjente forfattere har kritisert Den norske forfatterforeningen for deres støtte til oppropet. Roy Jacobsen meldte seg ut av foreningen i protest, og Erik Fosnes Hansen har krevd at foreningen trekker støtten umiddelbart.

Tirsdag kveld avgjorde styret i foreningen at støtten skal avgjøres ved avstemning blant medlemmene. Avstemningen skal skje digitalt i uke 32, rundt 9. august. Foreningen forklarer den lange ventetiden med at mange er på ferie, og flere medlemmer ikke får informasjon digitalt.

– Vi vil for all del unngå at medlemmer opplever at en viktig diskusjon blir tatt uten at de får vært med på den. Hadde vi tatt denne avstemmingen midt i sommerferien, ville vi nok også blitt kritisert for det, skriver styret til sine medlemmer.

Utlover dusør

Kunstner Morten Traavik står bak stykket Sløserikommisjonen, som Sløseriombudsmannen har vært del av. Han har nå utlovet en dusør på 100.000 kroner til den som kan dokumentere trusler til kunstnere som følge av Sløseriombudsmannens publiseringer.

Regissør Morten Traavik i stykket Sløserikommisjonen, som nå vil ha bevis på trusler mot kunstnere. Foto: Thor Brødreskift / Traavik.info 2021

– Debatten hviler på grunnpremisser som ikke har blitt undersøkt skikkelig, sier Morten Traavik til NRK.

Han mener at om ikke organisasjonene klarer å dokumentere truslene, så har den pågående debatten vært bygget på et falskt premiss. Han sier han flere ganger har oppfordret norske dansekunstnere og andre scenekunstnere til å dokumentere disse truslene.

– Derfor har kompaniet mitt Traavik info bestemt at vi betaler ut en dusør på 100.000 kroner av vår statsstøtte til dem som dokumenterer og kan vise fram spesifikke trusler mot dem, som kan knyttes til Sløserikommisjonen eller Sløseriombudsmannen, sier Traavik.