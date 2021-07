Facebook-profilen Sløseriombudsmannen har lenge vært svært omdiskutert. Men det var da Ytringsfrihetskommisjonen inviterte mannen bak profilen til kommisjonens innspillsmøte for kunstnere, at rabalderet virkelig tok av.

På bakgrunn av invitasjonen skrev forbundet Norske Dansekunstnere et innspillsbrev til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet, hvor forbundet uttrykte bekymring over kommisjonens arbeid. 15 kunstnerorganisasjoner støttet dette oppropet.

En av disse 15 er den norske Forfatterforeningen, som nå blir møtt med hard motstand av flere forfattere.

FORBAUSET: Lars Saabye Christensen er en av dem som er forbauset over DnF. Foto: Alem Zebic / NRK

Flere store navn imot foreningen

Flere store forfattere går mot den norske Forfatterforeningen, og tar avstand fra oppropet. Forfatterne mener ytringsfriheten ikke skal begrenses, selv om den kan være ubehagelig.

– Jeg er forbauset over at de går til et sånt skritt. Det er dårlig gjennomtenkt og med på å begrense rommet som blir snakket i. De driver begrensningens kunst, sier Lars Saabye Christensen.

FEIL VEI Å GÅ: Forfatter Anders Bortne mener oppropet mot kommisjonen er helt feil vei å gå.

Anders Bortne forteller at han ser med bekymring på hvor belastende det har blitt for enkelte å stikke hodet frem, men han sier at dette ikke er veien å gå for å komme bort fra dette.

– Jeg stiller meg ikke bak min egen forfatterforenings opprop for å beskytte kunstneres ytringsfrihet. Det høres ut som ytringsfrihet på bekostning av andres ytringsfrihet. Norske forfattere skal kunne skrive og si hva de vil. Da kan ikke vi, av alle, be andre om å holde tilbake. Enten har vi ytringsfrihet eller så har vi det ikke, sier Bortne.

DEFENSIVE: Vigdis Hjorth mener kunstnerorganisasjonene har vært litt for defensive. Foto: Terje Bendiksby

Vigdis Hjorth mener saken burde vært gjort annerledes og forstår at folk blir opprørte.

– Alle kunstnerorganisasjonene har vært litt defensive. Jeg er ikke på sosiale medier. Jeg vil ikke unnslå hvor vanskelig det ha vært for enkeltkunstnere å bli hengt ut, men vi har klør som er skarpe nok til å slå tilbake. Vi burde utvist større selvtillit i møte med hans idioti, sier hun.

– De skjønner ikke ytringsfrihet

Anne Holt gikk hardt ut på sin Facebook-profil mot den norske Forfatterforening. Hun beskriver dem som en «jåleklubb» hun er glad hun takket nei til å være en del av.

– Forfatterforeningens ledelse skjønner ikke ytringsfrihet, og har i denne saken knapt sagt et vettugt ord, skriver forfatteren.

RASER: Anne Holt holder ikke tilbake på sin Facebook-profil der hun beskriver den norske Forfatterforeningen som en jåleklubb. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Hun beskriver debatten som har vært etter kommisjonsmedlem Begard Reza valgte å trekke seg i støtte med oppropet, som så absurd at man må gni seg i øynene. Og Holt mener man som kunstner skal hetses.

– Det er dypt ubehagelig, jeg blir selv jevnlig utsatt for omtale jeg føler er både urimelig og ondskapsfull, og man får sannelig lyst til å drepe. Men man skjerper seg, går videre, og blir kanskje bedre. Eller ikke. Men det ligger i selve ytringsfrihetens natur: alle ytringer, også den kunstneriske, skal kunne nedsables om friheten er ekte, skriver Holt.

– Enten er man mot ytringsfrihet eller så er man for

Eystein Hanssen er styreleder i Forfatterforbundet, og har sett diskusjonen fra sidelinjen. Han forteller at han selv ikke ville signert et slik opprop.

– Jeg må si at jeg synes det er litt forunderlig at organisasjoner som kjemper for ytringsfrihet støtter et innspill mot kommisjonen. Hos oss følger vi regelen om å arbeide for å styrke og verne ytringsfriheten, og i vår bransje må man tåle kritikken som kommer.

Hanssen forstår at forfattere reagerer på at foreninger stiller seg bak innspillet mot Ytringskommisjonen og Kulturdepartementet.

– Enten så er man mot ytringsfrihet eller så er man for. Er man for ytringsfrihet så må man tåle andre meninger, kritikk og harselering. Man må ha tykk hud for å være i dette feltet, sier han.

MELDT SEG UT: Roy Jacobsen har meldt seg ut av DnF etter 36 år som medlem. Foto: Guri Pfeifer / Cappelen Damm

Melder seg ut

Forfatter Roy Jacobsen viste hvor stor avstand han tar fra den norske Forfatterforeningen (DnF) ved å melde seg ut.

– Jeg er tilhenger av en stat som er raus på kulturfeltet, men forutsetningen er at det må bli en åpen og fri debatt. Oppropet prøver å legge begrensninger på den frie debatten. Jeg kan ikke være medlem av en forening som støtter budskapet om å beskytte kunstnere mot kritikk og harselas, sa han til VG.

Jacobsen forteller til avisen at det ikke er med lett hjerte han melder seg ut av foreningen han i 36 år har vært medlem av. Men han melder seg ut fordi han mener at DnF burde ha unnlatt å skrive under på oppropet og fremholdt betydningen av aktiv bruk av ytringsfriheten.

– Beklagelig

Heidi Marie Kriznik er leder av den norske Forfatterforeningen. Hun sier til NRK at hun skulle ønske at Roy Jacobsen tok kontakt med henne.

– Det er beklagelig at Roy melder seg ut. Jeg kunne ønske Roy hadde tatt kontakt med meg og at vi kunne ha snakket om dette. Jeg håper han kan revurdere det. Det er ikke tradisjon for å melde seg ut av Forfatterforeningen.

BEKLAGELIG: Leder av DnF, Heidi Marie Kriznik, synes det er beklagelig at Roy Jacobsen melder seg ut av foreningen. Foto: Petter Sommer / NRK

Kriznik begrunner signeringen av oppropet med at det burde være mulig å rette søkelyset på dansekunstnernes utsatte ytringsrom uten å bli tatt til inntekt for å ville begrense ytringsrommet.

– Det er synd at narrativet er blitt sånn at ønsket om å stille seg solidarisk til dansekunstnerne og rette søkelyset på hvordan deres ytringsfrihet blir begrenset av hets og trakassering skal tolkes som et angrep på ytringsfriheten, sier hun.

– Dansekunstnerne har opplevd hets og trakasseringer over mange år. Det begrenser deres ytringsrom, forteller Kriznik.