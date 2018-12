Tidligere leder sier menn kanskje passer bedre enn kvinner i Akademien

Ny sesong «My Brilliant Friend»

Før siste episode i første sesong av serien som er basert på bokserien til Elena Ferrante er vist, slippes nyheten om at RAI og HBO har fornyet kontrakten, skriver Variety. Sesongen skal ta for seg den andre boka i serien, «Historia om det nye namnet». «My Brilliant Friend» hadde premiere 19. november, og regissøren Saverio Constanzo har fått svært gode kritikker for arbeidet. – Vi er begeistrede og glade over mottagelsen serien har fått hos publikum og kritikere, og gleder oss til å vise veien videre for Elena and Lila, sier Casey Bloys, sjef for innhold hos HBO.