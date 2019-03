Statsministeren: – Kom som et sjokk på hele regjeringen

Waras samboer Laila Bertheussen ble pågrepet i dag, i forbindelse med brannen i familiens bil søndag. Hun er siktet for falsk anmeldelse, og er ikke siktet for noen av de andre anslagene mot Wara og familien.

– Som dere vet har PST siktet samboeren til Tor Mikkel Wara. Jeg må si at opplysningen om dette var et sjokk på meg, og jeg tror hele regjeringen, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse klokken 16.50.

Solberg ble informert av PST om pågripelsen rundt en time før politiet gikk ut offentlig med siktelsen.

– Jeg ba da Tor Mikkel Wara om å komme til mitt kontor, og ga han informasjon om dette cirka klokken 15. Det gikk veldig sterkt inn på Tor Mikkel. Dette er en tragedie for ham og hans familie. Han ba i samtalen om å få permisjon fra sin stilling for å kunne ivareta sin familie. Det får han i statsråd i morgen, sier Solberg.

Samtidig blir Jon Georg Dahle (Frp) utnevnt som settestatsråd for Wara.

– Ikke en dag for konklusjoner

Også partileder i Frp Siv Jensen ga uttrykk for at hun var sjokkert etter siktelsen og pågripelsen.

– Tor Mikkel er i sjokk, og det er åpenbart at dette går inn på ham. Dette er uansett utfall en tragedie for han og familien hans, sier Jensen.

– Dette er ikke dagen for konklusjoner. Som statsministeren sa, er vi alle i en litt sjokkartet tilstand. Vi vet ikke så mye mer, og må la politiet få gjøre jobben sin, la Jensen til.

Anslagene mot Wara og familien hans har blitt fordømt av hele det politiske Norge, som et farlig angrep på demokratiet.

Tar vare på Wara

Både statsministeren og Waras partileder er opptatt av at han blir ivaretatt i dagene som kommer.

– Tor Mikkel har venner med seg som kommer til å hjelpe han i dette, og vi er åpen for å gi han den hjelpen og støtten han trenger fra Statsministerens kontor. Men først og fremst er det venner som hjelper ham, sier Solberg.

Siv Jensen manet pressen til forsiktighet i dekningen av saken.

– Nå har vi i overkant av to timer vært klar over denne situasjonen og har håndtert det slik at vi har en fungerende regjering og beslutningstakere som kan fatte beslutningene. Dette er selvfølgelig sjokkartet, særlig for Tor Mikkel. Det er en veldig vanskelig situasjon, det tror jeg alle kan skjønne, sa hun.

– Naturlig å se sammenheng

Politiet mener at Bertheussen ville gi inntrykk av at brannen var påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn.

– Hun er kun siktet for den siste hendelsen 10. mars, men det er ikke unaturlig å se om det er noen sammenheng mellom denne hendelsen og tidligere hendelser, sier Bjørnland.

Justisministerens samboer ble pågrepet og siktet torsdag, og har vært i avhør. PST mener ikke det er nødvendig å fremstille henne for varetektsfengsel.

PST-sjefen understreker at politiet etterforsker de andre hendelsene også, og at de vil etterforske bredt.