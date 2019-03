Statsminister Erna Solberg hardt ut mot teaterregissør

– Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Da må de ha ryggrad til å stå i det. Jeg må si at jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette, sier statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse onsdag.

Hun svarer på utspill fra teaterregissør Pia Maria Roll i VG.

PST etterforsker sammenhengen mellom Rolls teaterstykke «Ways of Seeing» og truslene og angrepene mot justisminister Tor Mikkel Wara de siste månedene.

Roll mener det er åpenbart at personene bak truslene prøver å rette mistanke mot stykket.

– Vi vet at det står i disse brevene at de må droppe anmeldelsen mot «Ways of Seeing». Og det står med skrivefeil, slik at det skal se ut som at det er en innvandrer som har gjort det. For oss er det helt åpenbart at det er iscenesatt, men av hvem kan vi ikke vite, sa Roll til VG tirsdag.

Teaterregissør Pia Maria Rolls stykke «Ways of Seeing» har ifølge egne nettsider kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Foto: Privat

Mener stykket svekker politikeres integritet

Roll og de andre skaperne bak «Ways of Seeing» ble i desember anmeldt av Waras samboer Laila Bertheussen, kort tid etter at det ble utført omfattende hærverk mot boligen til justisministeren og Bertheussen.

Forestillingen hadde smugfilmet boligene til Wara og flere personer med tilknytning til Frp og Resett og brukt opptakene i forestillingen.

Solberg sier stykket gjorde noe som «uten tvil» kan oppleves problematisk for politikeres integritet.

– Vi som politikere skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør, men det oppleves jo verre når familiene og hjemme våre trekkes inn, fordi da rammer det de rundt oss, sier Solberg.

– Selv om man putter det inn i en kunstnerisk ramme eller i et satirisk program, så løfter en del av de tingene belastningen med å være politiker noen ganger. Fordi det treffer de rundt deg, sier Solberg.

Kritisk til spekulasjoner

Natt til 10. mars ble bilen til justisminister Tor Mikkel Wara satt i brann rett utenfor familiens hjem i Oslo.

Det var den femte truende hendelsen rettet mot justisministeren og hans familie siden desember. Fortsatt er det ingen mistenkte i saken.

Solberg sier at hun ikke syns det er riktig av Roll å spekulere i kjedesammenhenger, når gjerningspersonene fortsatt er ukjente.

– Jeg velger å ikke spekulere, og jeg synes de som har stått bak stykket skulle latt være å spekulere i noe som helst også. Hvis de ikke har kunnskap om dette, så burde de vente på politiets etterforskning på samme måte, sier Solberg.

Roll er sammen med skuespillerne Sara Baban, Hanan Benammar og teateret Black Box i Oslo anmeldt av Bertheussen for brudd på straffelovens paragrafer om hensynsløs atferd, krenkelse av privatlivets fred og ulovlig bruk av fast eiendom.

Det første punktet i anmeldelsen ble ifølge Dagsavisen henlagt i januar.

Reagerer mot statsministeren

Jon Wessel-Aas i advokatfirmaet Lund & Co er advokaten til Roll, Baban og Benammar. Han reagerer kraftig på måten statsministeren uttaler seg om sine klienter.

– Hun tillater seg å fortelle hva tre kunstnere kan og bør ytre seg om til sitt forsvar mot insinuasjoner blant annet fra justisministerens samboer om at de skal stå bak eller ha en rolle i trusselmeldinger som justisministerens samboer skal ha mottatt, skriver Wessel-Aas i en epost til NRK.

Videre skriver advokaten at hans klienter ikke har noen problemer med å forsvare og diskutere innholdet i deres forestilling.

– De vil imidlertid ha seg frabedt påstander eller insinuasjoner om at de har noe som helst å gjøre med de forhold som etterforskes vedrørende hva som har foregått ved justisministerens bolig de seneste månedene, skriver Wessel-Aas.

Han understreker at både Roll, Baban og Benammar er opptatt av at politiet får oppklart truslene mot Wara.

– De synes imidlertid at det er merkelig at de nå har vært formelt under etterforskning i flere måneder uten at politiet en gang har tatt kontakt for å snakke med dem. De har ingenting å skjule og de har til og med informasjon som kan tenkes å hjelpe politiet i sin etterforskning, skriver Wessel-Aas.

Wessel-Aas har bedt NRK gjengi hans tilsvar i sin helhet. Det kan du lese under: