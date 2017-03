Disse deltar i ESC 2017

Den 62. utgaven av Eurovision Song Contest skal arrangeres 9. mai, 11. mai og 13. mai i International Exhibition Centre i Kiev, Ukraina. Kringkasteren NTU skal være vert for konkurransen, etter at krimtataren Jamala vant med låten «1944» i Stockholm.

Hele 43 land skal delta i årets konkurranse, som er tangering av rekorden i 2008 og 2011. Portugal og Romania returnerer til konkurransen etter en pause på ett år, mens Bosnia og Herzegovina trekker seg grunnet økonomi.

Forskjellige metoder

Hvordan deltakerlandene velger ut sin artist er opp til hver enkelt nasjon. Mange, deriblant Norge, arrangerer finaler der publikum stemmer frem sin favoritt, mens andre lands representanter utpekes internt av den nasjonale kringkasteren.

Det er først i Eurovision at landene er underlagt EBUs (Den Europeiske Kringkastingsunion) regler. Disse sier blant annet at maks seks personer kan delta i hvert nummer, og at alt av vokal må gjøres live.

Disse skal delta i Kiev:

På selveste lille julaften, ble det bestemt at Lindita Halimi skal representere Albania. Lindita ble for alvor kjent da hun vant musikkonkurransen Top Fest 2009 i hjemlandet. Hun dro senere til USA for å prøve seg i den siste sesongen av American Idol, der hun havnet i Topp 51. Lindita vant sin nasjonale finale med «BÖTE», som hun skal oversette til engelsk.

Armenia sparte ikke på kruttet når de skulle finne sin artist for Eurovision. De stelte i stand en TV-konkurranse der armenske artister verden over kunne søke om å delta. I panelet satt det tidligere Eurovision-stjerner fra Armenia som skulle være med på avgjørelsen. Vinneren ble Artsvik, som tidligere har deltatt i den russiske versjonen av The Voice.

I år sender Aserbajdsjan artisten Dihaj til Kiev. Hun er kjent for eksperimentell popmusikk i hjemlandet. Allerede i 2011 kjempet hun om retten til å representere landet i ESC, men tapte mot Ell & Nikki som senere vant hele sulamitten i Düsseldorf. I fjor fikk hun en forsmak på Eurovision, da hun var korist i Stockholm. Nå får hun endelig lov til å stå på scenen som Aserbajdsjans representant. Hun skal delta med låten «Skeletons».

Helt siden Australia ble ønsket velkommen som deltaker i ESC 2015, har de gjort stor suksess i konkurransen. Guy Sebastian sjarmerte Europa og fikk en femteplass i 2015. Mens Dami Im nådde nesten toppen året etter, med en andreplass og 23 poeng bak Jamala fra Ukraina. Nå har de fått lov til å bli med for tredje gang, og nå skal Isaiah Firebrace få æren av å representere landet med «Don't Come Easy».

Belgia har de siste to årene gjort det sterkt i Eurovision, med to topp 10-plasseringer på rad. I år sender kringkasteren RTBF Blanche til Kiev. Hennes profesjonelle musikkarriere tok fart etter at hun deltok i den belgiske utgaven av The Voice i 2016. Hun skal delta med «City Lights».

Danmark har i årene etter de arrangerte Eurovision i København, ikke kvalifisert seg til en finale. Nå håper de å snu lykken med Anja og låten «Where I Am». Hun har mye erfaring som sanger, som da hun i 2014 vant The Voice Australia.

Estland sender i år duoen Koit Toome & Laura til Eurovision. Begge to har tidligere deltatt i konkurransen. Koit i 1998, og Laura i 2005 som en del av gruppen Suntribe. I Kiev skal de fremføre «Verona».

Tradisjonen tro, ble årets representant fra Finland bestemt gjennom Uuden Musiikin Kilpailu, konkurranse for ny musikk. Norge var godt representert i finalen, med en låt skrevet av Silya og Christian Ingebrigtsen i tillegg til et stortslått pauseinnslag av årets Spellemenn Marcus & Martinus. Vinneren ble Norma John med låten «Blackbird».

Georgia feirer sitt tiende år i ESC med å sende artisten Tako Gachechiladze til Kiev. På scenen vil hun fremføre låten «Keep The Faith», noe som kan gjenspeile landets ønske om å gjøre opp for 20. plassen i fjor.

Demy har fått æren til å representere Hellas i årets konkurranse. I 2012 fikk hun prisen for beste nykommer i MAD Music Awards, en gresk musikkprisutdeling lik Spellemannsprisen. Sangen hun skal delta med er «This Is Love».

28 år gamle Alma har fått æren av å representere Frankrike med låten «Requiem». Bidraget er skrevet av Nazim Khaled, samme mann som skrev fjorårets bidrag som havnet på en imponerende sjetteplass.

Hviterussland sender i år NAVI til Eurovision. Tomannsbandet fikk gullbilletten til Kiev, etter at de kapret hjertet til folket og juryen i deres nasjonalfinale. De skal synge gladlåten «Historyja majho zyccia», oversatt til Historien om mitt liv.

Island er eneste nordiske land som ennå ikke har vunnet Eurovision. De håper lykken skal snu med artisten Svala. Hun fikk sin første nummer 1-hit allerede som niåring, med en julelåt som hun har spilt inn med faren sin. Faren har forøvrig også represent Island, i 1995. Svala skal fremføre «Paper» i Kiev.

Israel sender i år artisten Imri Ziv. Han har tidligere stått på Eurovision-scenen, da som korist i 2015 og 2016. Nå får han endelig lov til å stå på scenen som hovedartisten, med en låt som heter «I Feel Alive».

Irland har de siste tre årene ikke kvalifisert seg til en Eurovision-finale. Nå håper irene at Brendan Murray skal snu forbannelsen. Murray ble kjent i hjemlandet i 2014 da han var medlem i boybandet HomeTown. Bandet fikk to singler på den irske listetoppen, før de tok en midlertidig pause i 2016. Istedenfor en nasjonalfinale, ble Murray håndplukket av stjernemanager Louis Walsh som årets represenant i ESC. Han deltar med låten «Dying To Try».

Italia bestemte sitt bidrag gjennom utvelgelsen Sanremo, et format som ble brukt som inspirasjon på 50-tallet da Eurovision ble opprettet. Vinneren ble Francesco Gabbani med låten «Occidentali's Karma», oversatt til vestlig karma. Hans vinneropptreden har gjort seg godt bemerket, grunnet hans karakteristiske dansebevegelser og dansepartner.

Kroatia sender Jaques Houdek til Eurovision i år. Han har sunget profesjonelt siden 2002, og har tidligere prøvd seg flere ganger i den kroatiske nasjonalfinalen. I hjemlandet er han godt kjent som dommer i The Voice of Croatia. Han skal fremføre «My Friend».

De siste årene har Latvia gjort det vesentlig bedre enn det de gjorde i perioden mellom 2009 til 2014, da de ikke kvalifiserte seg til finalen. I år satser de sine kort på bandet Triana Park. De skal fremføre «Line».

Litauen brukte hele ti uker på å finne sin representant. Den personen ble Fusedmarc, som skal fremføre låten «Rain of Revolution».

Hovig fra Kypros var en av de første som annonserte sin deltakelse i Eurovision. Han har tidligere deltatt i den greske versjonen av X Factor og de kypriotiske ESC-uttakningene i 2010 og 2015. Han skal fremføre «Gravity».

Makedonia har internt valgt ut Jana Burčeska som årets representant. Hun ble godt kjent da hun var med i makedonsk Idol. Her kom hun på en høyst respektabel femteplass. I Kiev, skal Jana fremføre «Dance Alone».

Tradisjonen tro ble deltageren fra Malta bestemt gjennom en nasjonalfinale. Vinneren av finalen og Maltas 30. representant i rekken ble Claudia Faniello. Hun skal synge «Breathlessly» i Kiev.

Epic Sax Guy er tilbake! Sunstroke Project ble et internettfenomen da de stod på scenen på Fornebu i 2010. Nå skal de igjen representere Moldova i Eurovision Song Contest. De skal synge «Hey, Mamma!»

Montenegro sender avgårde Slavko Kalezić til Eurovision i år. I hjemlandet er han kjent som skuespiller på det montenegrinske nasjonalteateret, og som artist gjennom den lokale utgaven av X Factor. I Eurovision skal han fremføre låten «Space».

Jentegruppa O'G3NE fra Nederland er klare for Eurovision. Søstrene Lisa, Amy og Shelly Vol debuterte på musikkscenen da de representerte Nederland i Junior Eurovision i 2007. Siden den gang har de ikke spart på kruttet. De gikk helt til topps i The Voice i 2014 og har utgitt tre album, der den siste utgivelsen toppet listene i hjemlandet. I Kiev, skal de fremføre «Lights And Shadow».

Etter å ha vunnet hjertene fra folket og Europa, ble det klart at JOWST skal representere Norge i ESC. Produsent Joakim With Steen er det virkelige navnet bak JOWST. Etter endt musikkprodusent-utdannelse på Noroff startet han Red Line Studio hvor han har jobbet som lydtekniker og produsent siden 2011. Men det var først med MGP-vinnerlåten han begynte å fokusere på egen musikk.

På vokal fikk han med seg Aleksander Walmann. Han har vokst opp i en musikalsk familie og har vært velig opptatt av musikk siden han var veldig ung. Sammen skal de reise til Kiev, med låten «Grab The Moment».

Siden Polen returnerte til konkurransen i 2014, har de klart å nå finalen hver gang. I fjor klarte de til og med å nå åttende plass, med tredje flest telefonstemmer. I år sender de Kasia Moś med låten «Flashlight» til Kiev.

Portugal returnerer i år. De er godt kjent for å ha deltatt lengst i Eurovision, uten å vinne en gang. Nå håper de at lykken skal snu, med Salvador Sobral og låten «Amar Pelos Dois (Love enough for two)»

Romania er tilbake igjen i år, etter å bli kastet ut av konkurransen i fjor grunnet stor gjeld til EBU. Nå har de gjort opp for seg og er klare for å satse, denne gangen med Ilinca feat. Alex Florea. I år kombinerer de rap og jodling, med låten «Yodel It!».

Fra Serbia får vi et nytt tilfelle hvor en tidligere ESC-korist blir forfremmet til hovedartist. Tijana Bogićević stod i bakgrunnen på scenen i Düsseldorf 2011, og skal nå stå i rampelyset i Kiev. Låten hun skal fremføre med heter «In Too Deep».

I Slovenias finale, var det Omar Naber som trakk det lengste strået. Han er en av flere som returnerer til Eurovision i år, etter å ha deltatt en gang tidligere. Forrige gang stod han på scenen i Kiev i 2005. Da klarte ikke han å kvalifisere seg. Kan han få en bedre plassering i samme by med låten «On My Way».

Den nasjonale finalen i Spania fikk en spennende foto-finish! Etter at juryens poeng og telefonstemmene hadde blitt avgitt, stod to av de mest populære låtene igjen med like mange poeng. Juryen bestemte så at det var Manel Navarro som skulle få retten til å representere landet i Eurovision, med låten «Do It For Your Lover».

Storbritannia holdt seg til nasjonalfinale-formatet da de skulle velge ut årets representant. Seks bidrag kjempet mot hverandre, men det var Lucie Jones med balladen «Never Give Up On You» som stod igjen som den store vinneren. Den danske Eurovision-vinneren Emmelie de Forest har vært med å skrive bidraget. Kan dette øke Storbritannias vinnersjanser i Kiev?

Sveits sender i år bandet Timebelle til Kiev. Bandet ble stiftet under studietiden på et universitet i Bern. De prøvde allerede i 2015 å bli valgt ut som Sveits' representant, men nådde ikke helt opp. I år får de endelig lov til å dra til Eurovision. De skal synge låten «Apollo».

Sverige er uten tvil det mest suksessfulle landet i Eurovision de siste årene. De har vunnet to ganger på fire år, og ligger som oftest i topp 10. Nå skal Robin Bengtsson forsvare æren med låten «I Can't Go On».

Etter flere år, klarte Tsjekkia endelig å kvalfisere seg til finale i fjor. Selv om de kom på 25. plass og fikk ingen stemmer fra TV-seerne. Nå håper de å gjøre det enda bedre, med å sende jazzartisten Martina Barta. Hun skal delta med låten «My Turn».

Etter to bunnplasseringer på rad (der til og med ett av bidragene fikk de berømte nul points), prøver Tyskland å gjøre det godt igjen med å sende «Tysklands Adele» Levina til ESC. Marit Larsen bidro som låtskriver i den tyske nasjonalfinalen, men måtte gi tapt for bidraget «Perfect Life» som nå skal representere Tyskland.

Bandet O.Torvald fikk æren av å forsvare fjorårets seier på hjemmebane. De skal synge «Time». Dette er første gang på flere år, hvor Ukraina ikke sender en kvinne til å representere landet.

Ungarn sender i år Joci Pápai til Eurovision Song Contest. Han vant den ungarske nasjonalfinalen med låten «Origo».

Østerrike sender nykommeren Nathan Trent til Kiev. Han er oppvokst i Innsbruck i en kunsterisk familie, med flere år med teater, dans og musikk på baken. Opprinnelig var Nathan en av de annonserte finalistene i den tyske nasjonalfinalen, men han droppet ut og takket ja til tilbudet fra den østerriske kringkasteren. Han skal synge «Running On Air».