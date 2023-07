The Sun felt for brudd på god presseskikk for «sexistisk» Meghan-sak

Det britiske medietilsynet IPSO har avgjort at Clarksons spalte i tabloidavisa The Sun var i strid med pressens etiske regelverk på 12 punkter, skriver BBC.

Clarkson gikk i artikkelen i desember i fjor til frontalangrep på hertuginne Meghan Markle i ordelag som tilsynet kaller sexistisk og diskriminerende.

Han skrev blant annet at han hatet henne og at han drømte at hun ble tvunget til å gå gatelangs naken, mens folk kastet ekskrementer på henne.

The Sun er beordret til å trykke omtale av dommen på forsida av avisa og i nettutgaven.

IPSO fikk 25.000 klager på artikkelen i The Sun – det høyeste antall i tilsynets historie. Flere oppfattet artikkelen som en oppfordring til vold mot Markle.

Etter den voldsomme motbøren beklaget Clarkson (63) sitt ordvalg.

Han har også tidligere kommet med hatske utfall mot hertuginnen, og blant annet kalt henne arrogant. Han var misfornøyd med at hun ikke ringte ham tilbake etter at han hadde invitert henne på date.

Kort tid etter traff Markle prins Harry og ble kjæreste med ham.