Denne uka ble Taylor Swift historisk. Igjen. Og det er slettes ikke tilfeldig, det er faktisk nøye planlagt av den amerikanske popprinsessa og hennes management.

15 år etter at hun slo gjennom er 33-åringen utvilsomt en av verdens mest største artister.

Og det føles trolig som en søt hevn, etter at hun har følt seg delvis bakbundet av det hun har sett på som musikkbransjens gribber i flere år.

Historisk kvadrupel

Det er 13 år siden Pennsylvania-kvinnen ga ut albumet «Speak Now». For 11 dager siden ble det lansert en nyinnspilling av plata, og nå har den havnet på 1.-plass på verdens viktigste liste: Billboard.

Også på topp 10-lista er «Midnights» (2022), «Lover» (2019) og «Folklore» (2020).

Trompetisten Herb Alpert hadde fire album blant de ti øverste i 1966. Prince gjentok bedriften 50 år seinere, kort tid etter at han døde. Taylor Swift er den første kvinnen som har klart dette. Og hun er ikke død.

Men hun har tatt noen grep, som nå betaler seg, for å ha mer kontroll over egen musikk.

Til venstre er det nye platecoveret til «Speak Now», til høyre det gamle.

Bitter milliardstrid

Grunnen til at Taylor Swift spiller inn sine seks første album på nytt er at hun mistet rettighetene til dem. Hennes tidligere plateselskap Big Machine ble for fire år siden kjøpt opp av den mektige musikkmogulen Scooter Braun.

Braun sikret seg da backkatalogen til Swift, noe som betyr at låter kan brukes i reklamer, film og politiske kampanjer uten at hun har noe hun skulle sagt. Hun var sikret inntekter, men mistet innflytelse.

– Scooter har flådd meg for livsverket mitt, som jeg ikke selv fikk muligheten til å kjøpe. Nå ligger musikkarven min i hendene på en som forsøkte å spenne bein på den, skrev Taylor på Tumblr.

Det var spesielt tungt for Swift å svelge at det var Braun som overtok verkene hennes, siden han tidligere var manageren til hennes mangeårige «fiende» Kanye West. Det virket som de virkelig hatet hverandre.

Braun avviste påstandene på Instagram, og strakk ut en hånd i håp om å få løst konflikten.

Det førte ikke til noe, og seinere videresolgte han rettighetene til investeringsfondet Shamrock for tre milliarder kroner.

Taylor Swift fikk nok, og bestemte seg for å gi ut platene på nytt. Hun eier ikke lenger originalversjonene, men har nå full kontroll over de nye platene og de nyinnspilte låtene.

Taylor Swift viser muskler på alle lister. Foto: George Walker IV / AP / NTB

Nærmer seg The Beatles

Som om ikke dette er nok, har driftige Swift, som så langt har gitt ut ti album og tre nyinnspillinger, disse ferske rekordene:

Hun har nå flere albumførsteplasser enn noen annen kvinne i historien. «Speak Now (Taylor's Version) ble hennes 12. førsteplass. Barbra Streisand har 11, skriver Huffington Post. Paul McCartney kjenner snart pusten hennes i nakken, for The Beatles' 19 topplasseringer er truet av 33-åringen.

Swift herjer også på singellistene. Alle de 22 låtene fra det nye albumet er inne på såkalte Hot 100. Med tre tidligere sanger inne på lista i tillegg, eier hun en fjerdedel av hitlista, skriver Forbes.

Billboard-listene består av både fysisk platesalg og streaming. Hvis vi ser utelukkende på det digitale markedet, er Swift størst der også. 19. mars fikset hun en ny Spotify-rekord for én artist i løpet av én dag, med 67 millioner avspillinger, ifølge Chart Data.

Konsertkaos

Samtidig som Swift slår platerekorder, er hun også i gang med en rekordturné, hvor hun i USA solgte over to millioner billetter på én dag – til tross for at systemet brøt sammen.

Til våren kommer Swift til Europa, men ikke nærmere Norge enn Stockholm, hvor hun skal spille tre kvelder på rad. NRKs musikkjournalist Pia Skevik forsøkte å skaffe seg en billett til Paris-konserten. Hun fikk plassnummer 95.025 i køen som besto av nesten en million «Swifties». Før det ble hennes tur kollapset teknikken, og billettsalget i Frankrike ble utsatt.

– Dette er allerede den mestselgende turneen i verdenshistorien. De har vel anslått at den kommer til å omsette for 1,3 milliarder dollar, sier Skevik.

Musikkprodusent i NRK P3, Janne Monsen Tveit, beskriver Swift som 2023s mest ettertraktede liveartist.

– Gjennom karrieren har mye av narrativet rundt henne handlet om drama og konflikter bak kulissene – både i kjærligheten og profesjonelt. Nå er det endelig musikken som står i fokus, sier Tveit.