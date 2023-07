– Det kjennest jo som eksamen, seier Linn Isabel Eielsen.

Ho beskriv jakta på ein billett til Taylor Swift sin kommande europaturné:

– Ein må vere veldig fokusert der ein sit med vassglaset og kaffikoppen. Ein er redd for å gjere ein feil eller ha misforstått noko.

Linn Isabel Eielsen i heimelaga T-skjorte med Taylor Swift-motiv. Foto: PRIVAT

Noreg er ikkje ein del av turneen, som kjem til Europa mai neste år.

Gidd nokon å dra til utlandet for å sjå Taylor Swift?

– Eg trur ikkje det sit langt inne for nokon. Det blir dyrare, sjølvsagt. Men eg veit om mange som har eit eige Taylor Swift-budsjett dei har spart til, seier Eielsen.

Ho har registrert seg til å stå i billettkø til nesten alle turnétoppane i Europa. Å finne Swift-billettar til byar som London og Paris beskriv ho som eit «mareritt». Derfor legg ho innsatsen til konsertane i Stockholm, som har billettslipp 11. juli.

Men:

– Du er ikkje garantert noko som helst før du sit med ein billett i handa.

Taylor Swift speler for fulle stadion, og det samlar seg ofte fans på utsida for å høyre. Foto: AP

Fanklubben Norske Swifties har over åtte hundre medlemmar på Facebook. Dei trur det blir «enormt vanskeleg» å få billett.

Fleire medlemmer av gruppa bekreftar til NRK at det er stor bekymring rundt billettsalet.

Skapte kaos i USA

Då billettane til den amerikanske delen av turneen vart lagt ut, braut heile Ticketmaster-nettsida saman, takka vere ivrige fans, men også bots designen for å kjøpe flest mogleg billettar.

Det enda med ein rekord for flest billettar selt på sidan for éin enkelt artist på ein dag:

Over 2 millionar.

I etterkant vart Swift-billettar selde privat for opptil 20 tusen dollar – altså rundt 200 tusen norske kroner.

Amerikanske fans gjekk saman for å saksøkje Ticketmaster etter kaoset.

NRK har prøvd å få tak i Ticketmaster på fleire måtar, men utan hell.

Fansen har «bad blood» mot Ticketmaster. Her frå demonstrasjon i Washington DC. Foto: AFP

No er Swift-fanklubben i Noreg redde for at dei som ikkje fekk billettar heime i statane vil sjå mot Europa.

– Eg håpar Ticketmaster har lært noko frå billettsalet i USA, seier Eielsen.

Kult å like Taylor Swift igjen

Taylor Swifts nyaste album vart tidlegare slakta av norske kritikarar.

Men på Spotify er Swift lista opp som verdas andre mest strøymde artist akkurat no.

Musikkprodusent i NRK P3, Janne Monsen Tveit, beskriv henne som 2023s mest ettertrakta liveartist.

Janne Monsen Tveit meiner det er få artistar som kan samanlikne suksessen sin med Taylor Swift. Foto: Privat

Men kvifor har akkurat ho vorte så utruleg populær?

– Måten ho bokstaveleg talt har teke eigarskap til sin eigen musikk har opna auga og øra for endå fleire, seier Tveit, og siktar til at Swift har relansert dei eldre albuma sine for å sjølv kunne eige musikken sin.

– Gjennom karrieren til Taylor Swift har mykje av narrativet rundt henne handla om drama og konfliktar bak kulissane – både i kjærleiken og profesjonelt. No er det endeleg musikken som står i fokus.

Det har vorte kult å like Taylor Swift igjen, meiner Linn Isabel Eielsen. Foto: AP

Swift-fanen Eielsen meiner det lenge var «kult å hate» artistar som appellerer til unge jenter – til dømes Justin Bieber og Taylor Swift.

– Eg trur at mange kvinner «reclaimer» at det dei liker er kult. Vi er ikkje flaue over kva vi liker lenger.