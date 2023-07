Eirill (24) bruker sydenferien på å sitte i kø for å få Taylor Swift-billetter

– Det er jo mange andre konserter hvor det har vært rift om billetter, men jeg har aldri vært borti liknende, sier Eirill Berg Holmen.

24-åringen fra Kolbotn er for tiden i Benidorm med familien, men de siste dagene har hun hatt lite tid til å nyte det late sydenlivet.

Billetter til Taylor Swifts europaturné neste år slippes nemlig i tur og orden denne uka, og derfor brukte Holmen mye av mandagen til å forsøke å kapre fire billetter til konserten i Stockholm.

Da hun logget seg inn på Ticketmaster da billettene ble lagt ut, var hun nummer 95.408 i køen.

Man kan bli matt av mindre. Foto: Eirill Berg Holmen

– Men egentlig var jeg heldig, for ei jeg vet om prøvde å kjøpe billett i Paris, og hun fikk plass nummer 650.000 i køen!

Holmen måtte vente 3–4 timer foran laptopen før det ble hennes tur.

– Da var det bare VIP-billetter igjen, til 8000 kroner per stykk. Men så mye er det ikke verdt.

Dette kjøpet ble aldri gjennomført. Foto: Eirill Berg Holmen

Historiens mestselgende turné

Musikkjournalist i NRK, Pia Skevik, er også en av dem som ønsker å få hendene på en konsertbillett – for hennes del i Paris. Hun fikk plass nummer 95.025 i køen som talte nesten en million håpefulle.

Men før det ble Skeviks tur knelte hele billettsystemet og alt av billettsalg i Frankrike har blitt utsatt.

Den enorme pågangen til turneen ikke bare i Europa, men over hele verden, understreker bare hvor stort fenomen Swift har blitt.

– Dette er allerede den mestselgende turneen i verdenshistorien, sier Skevik.

– De har vel anslått at den kommer til å omsette for 1,3 milliarder dollar. Og hver by hun besøker tjener cirka 5 milliarder kroner i døgnet i turistinntekter. Så det er enorme summer.

Skevik tilskriver Swifts popularitet til hennes ærlige og åpne måte å formidle følelser på, som gjør at folk kjenner seg igjen i og får tillit til henne.

– Det var nylig en undersøkelse i USA hvor folk ble spurt om hvem de vil ha som president, og da kom faktisk Taylor Swift på tredjeplass.

Pia Skevik er musikkjournalist i NRK, og en av dem som krysser fingrene for at hun skal få kommet seg på Taylor Swift-konsert. Foto: NRK

Appellen gjør også at enkelte vil være villig til å betale 8000 kroner for å se Swift på kloss hold.

Samtidig understreker Skevik at ikke alle billettene er så dyre.

– Du får jo billetter helt ned i 600 kroner, og det er et fåtall av billettene som koster mange tusen.

Det er mange som er villig til å legge inn mye innsats for å oppleve denne dama på kloss hold. Foto: Ashley Landis / AP

Gir ikke opp

Fordi hun vet at det finnes billigere billetter der ute, har Eirill Berg Holmen på ingen måte gitt opp jakta.

Etter at hun sa pass til Stockholm-billettene, har hun allerede sittet i kø for billetter i Gelsenkirchen, Lisboa og München. Men også her syntes hun at prisen på mellom 3000 og 8000 kroner ble for stiv.

Derfor er hun villig til å ofre mer av ferien for å forsøke seg på billetter i blant annet Milano, Madrid, Zürich eller Dublin.

Og den tida hun bruker i billettkøene nå, kommer oppå den tida hun allerede har brukt til å registrere seg for å i det hele tatt få tilgang til billettsalget.

Eirill Berg Holmen er ved godt mot, selv om hun ikke har fått seg Taylor Swift-billetter ennå. Foto: Privat

The Hunger Games

Salget til denne turneen foregår nemlig på den måten at man er nødt til å registrere seg i forkant på de stedene man ønsker å kjøpe billetter – dette hadde man tre dager til å gjøre etter at turneen ble annonsert.

Holmen registrerte seg på alle spillestedene, og satt så klart i noen timer med kø for å gjøre dette også.

Av de som har registrert seg får noen «heldige utvalgte» lov til å faktisk entre billettsalget – selv om det ikke er noen garanti for at man faktisk får kjøpt.

Eirill Berg Holmens oversikt over når det legges ut billetter til de forskjellige spillestedene hun har fått tilgang til. Foto: Eirill Berg Holmen

Holmen forteller det er blitt en skikkelig hype rundt denne jakten på TikTok, hvor folk deler både tips og frustrasjoner rundt billettstresset. Det blir ofte referert til som The Hunger Games eller The Great War.

– Det er rart og ganske vilt. Jeg blir litt flau over meg selv, men når jeg først har startet, kan jeg ikke stoppe.

– Men så er det litt hyggelig også, for hvis jeg får billetter og drar på konsert, så vet jeg at de 50.000 andre der har kjempet like hardt som meg for de billettene.

Et lite utvalg av det folk deler av billettkjøpsdrama på TikTok. Foto: Skjermdump / TikTok

Ønsker å overraske søstrene

24-åringen innrømmer at hun har tenkt på om det faktisk er verdt det, men samtidig har hun veldig lyst til å overraske søstrene sine med billetter.

– De har vokst opp med Taylor Swift, og på all roadtriper sitter vi og synger til Taylor Swift av full hals. Det hadde vært utrolig hyggelig å kunne overraske dem med konsert.

– Du ødelegger ikke overraskelsen ved å bli intervjuet av NRK da?

– Nei da. Jeg har uansett ikke fått noe ennå. Og det er ikke sikkert jeg får det heller. Da må jeg bare si at jeg virkelig prøvde det jeg kunne.