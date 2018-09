Tirsdag ettermiddag slapp Netflix traileren til filmen «22 July», som har premiere under filmfestivalen i Venezia onsdag.

Den snaut to og et halvt minutt lange sniktitten inneholder flere sterke bilder fra dramatiseringen av terrorangrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Blant annet er Anders Behring Breivik, i filmen spilt av Anders Danielsen Lie, viet mye oppmerksomhet i traileren.

AUF-leder Mani Hussaini har allerede fått flere reaksjoner fra medlemmer av ungdomspartiet på tonen i traileren.

– Jeg vet at en del reagerer på at det er et veldig actionpreg over traileren. Mange syns det er rart, og er usikre på om filmen vil formidle den dagen og det som fulgte på en riktig måte, sier Hussaini, som selv har sett traileren.

AUF-leder Mani Hussaini og tidligere statsminister Jens Stoltenberg under årets markering av terrorangrepene. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

«Film er den mest brutale gjenfortellingen»

AUF har hatt et tett samarbeid med regissør og manusforfatter Paul Greengrass under arbeidet med filmen, forteller Hussaini. Han understreker at filmskaperne har vært opptatt av å ivareta de overlevende og etterlattes interesser i filmen.

– Tror du traileren reflekterer tonen i den ferdige filmen?

– Det er bare en trailer. Vi fikk tidlig i prosessen fortalt at filmen skulle følge angrepene og hvordan Norge som samfunn kom seg gjennom det. Hvordan vi besvarte hatet med rosetog, en rettferdig rettssak og ved å stå opp for våre verdier. Om filmen formidler det, er det det viktigste. Men ut ifra traileren er det vanskelig å se det, sier Hussaini.

«22 July» blir andre spillefilm som skildrer terrorangrepene, etter den norske dramafilmen «Utøya 22. juli» i mars. AUF-lederen sier at han hele veien har vært positiv til at historien fortelles på film.

– Jeg erkjenner at film kanskje er den mest brutale måten å gjenfortelle på. Derfor er jeg opptatt av at det formidles riktig.

Får ikke påvirket markedsføringen

Leder Lisbeth Røyneland i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sier at også hun har fått reaksjoner på traileren fra berørte etter angrepene.

– Reaksjonene jeg har fått hittil er at traileren var ganske sterk, og at flere vil skjerme seg fra den. Vi får se hvordan reaksjonene blir på selve filmen når den vises i morgen, sier Røyneland.

Leder Lisbeth Røyneland i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli mener traileren hadde voldsomme scener. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Hun presiserer at også støttegruppa har samarbeidet godt med regissør og manusforfatter Paul Greengrass om innholdet i filmen, og ønsker ikke å omtale selve filmen negativt.

Før premieren på «Utøya 22. Juli» i mars var støttegruppen med på å sørge for at markedsføringen av filmen best mulig vernet om de berørte og etterlatte.

Det har de ikke fått gjort på samme måte denne gangen, sier Røyneland.

–Nå er jo dette en internasjonal film fra Netflix. Vi som støttegruppe har ikke hatt samme påvirkningskraft som det vi hadde med Erik Poppes film, sier hun.

Støttegruppen håper å få innvirkning på markedsføringen av filmen i Norge, som hun har fått signaler om fra Netflix. Likevel er det ikke sikkert, påpeker Røyneland.

– Vi kan føle oss litt hjelpeløse i den massive markedsføringen til Netflix, sier hun.

NRK har bedt Netflix om en kommentar til støttegruppas bekymringer, men foreløpig ikke fått svar.

Holder tett om filmen

Røyneland bekrefter at hun har sett filmen, men kan ikke si noe om innholdet i filmen før etter premieren i Venezia onsdag.

Det ønsker heller ikke Behring Breiviks tidligere forsvarer Geir Lippestad, som ikke ønsker å kommentere innholdet i traileren.

– Jeg har lovet å ikke si noe om filmen før onsdag. Det jeg kan si er at det er en viktig film, skriver han i en tekstmelding til NRK.

Røyneland oppfordrer nå til varsomhet fra media og andre kanaler som omtaler filmen.

– Vi er opptatt av å skjerme de pårørende. Jeg syns media må være mer forsiktige, og ikke gi for mye oppmerksomhet til filmen. Husk på at det er berørte der ute som kan bli retraumatiserte, sier hun.

Norsk premiere i oktober

Netflix opplyser at filmen vil få premiere på Netflix 10. oktober i Norge.

Filmen skal også vises på enkelte kinoer i USA samt på filmfestivalen i Venezia onsdag denne uken. Dette gjør filmen aktuell til å bli nominert til den prestisjetunge Oscar-prisen.

Hvorvidt filmen blir vist på kino i Norge, er foreløpig ikke avklart.

I traileren til «22 July» viser Netflix de første bildene av Anders Danielsen Lies tolkning av 22. juli-terroristen. Foto: Skjermdump: Netflix

«Jason Bourne»-regissør Greengrass har skrevet og regissert filmen, basert på boken «En av oss: En fortelling om Norge» av Åsne Seierstad.