Stjerneskuespillere spiller inn film og viser den på kino – samtidig

– Ingen har noensinne vært så dumme, før nå, sier skuespiller Woody Harrelson i et promoteringsklipp for filmen «Lost in London».

Filmen handler om det han selv beskriver som den verste natten i sitt liv, da han i 2002 ble arrestert av britisk politi og havnet på glattcelle for å ha skapt taxi-trøbbel på vei hjem fra en nattklubb en tidlig morgen. Det tenkte han ville bli en god komedie.

Filmes på to timer

Men Harrelson vil ikke bare lage en film basert på denne kvelden. Han vil gjøre det han har blitt fortalt er en idiotisk idé: å spille inn filmen, og samtidig sende den på kino.

Det skal han gjøre på to timer, og film blir strømmet til 550 kinoer i USA i morgen.

Sammen med skuespiller Owen Wilson, kjent fra blant annet «Zoolander» og «Midnight in Paris», samt countrylegende Willie Nelson skal han gjennomføre nettopp dette i morgen 19. januar.

BLIR MED: Willie Nelson har dukket opp i en rekke filmer og tv-serier gjennom årene. Denne gangen blir han med på noe han nok ikke har gjort før. Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Kan bli katastrofalt

– Og hvis jeg feiler hopper jeg av Waterloo-broen og ned i Themsen, noe som burde ende karrieren min, forteller Harrelson videre.

– Det kan bli bra, den kan bli katastrofalt, men det blir sikkert verdt å se.

Det er riktignok ikke første gang en film har blitt spilt inn på én tagning. «En natt i Berlin» ble av Filmpolitiets anmelder Birger Vestmo kalt «et enestående vågestykke av de sjeldne», og ble spilt inn på to timer og tjue minutter.

Prestasjonen vant til og med filmens filmfotograf, norske Sturla Brandth Grøvlen, en Sølvbjørn for.

Tviler på fiasko

Filmpolitiets anmelder Sigurd Vik merker seg at filmen «My One Demand» i 2015 klarte å spille inn film live på denne måten. Han tror derimot at det er første gang dette gjøres i så stor skala.

SPENT: Filmpolitiets Sigurd Vik håper på å få sett filmen en gang etter morgendagens kinostunt. Han tror dagens teknologi og utstyr åpner for flere, lignende eksperimenter fremover. Foto: Martin Aas / P3

– Det er en kniven på strupen-måte å lage kunst på, som er veldig spennende. En ting er å filme en film i én tagning, men når det kjøres live blir det teaterets nådeløse feilfrihet man søker etter, forteller Vik.

Han tror at det skal mye til før dette blir en total fiasko, og trekker paralleller til serien Horace & Pete der det uperfekte ikke trenger å være en demper for seergleden.

– Med 30 skuespillere, spilletiden, pluss en god del locations, er det sikkert et lite logistikkmareritt. Det kan gå skikkelig dårlig, men det er litt god skrekkblandet fryd i det hele, og jeg tror konseptet og historien gjør at jeg personlig vil kose meg med det, sier Vik.