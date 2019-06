Pengespill-apper er ikke lov i hverken Apple eller Google sine butikker. På topplistene over hvilke apper som tjener mest penger, finner vi likevel navn som «Jackpot party», «Huuuge Casino» og «World Series of Poker».

17 av Apples 100 mest innbringende apper er denne typen spill. På Google sine lister over de 100 mest innbringende spillene, finner vi 10 spill av denne typen.

I flesteparten av spillene skal man spille på digitale spilleautomater, den digitale versjonen av automatene som stod i butikker og kiosker landet over fram til starten av 2000-tallet. Det som gjør at de får lov til å ligge i app-butikkene, er at man ikke spiller for ekte penger, og at man ikke kan få utbetalt noen gevinst.

– Du starter med virtuelle penger, for å sette deg i gang. Når du er tom for virtuelle penger, må du betale ekte penger for å få mer lekepenger, sier spillforsker Rune Mentzoni ved Universitetet i Bergen.

Dissene pengene koster som regel noen få dollar.

Hvis man går tom for virtuelle penger i «Spin – House of Fun», kommer dette tilbudet opp. Foto: Skjermdump

– Et sosialt element

– Denne typen apper er en god indikasjon på hvorfor folk spiller på vanlige spilleautomater. Det er ikke først og fremst for å vinne penger, men for å få tiden til å gå, og at man blir sugd inn i en opplevelse av lys og lyd som stimulerer, sier Mentzoni.

Han har blant annet forsket på spillavhengighet og pengespill.

– Mange av disse appene har et sosialt element, hvor man kan konkurrere mot andre i å vinne mest mulig virtuelle penger, sier han.

Sånn ser det ut når man vinner nesten 3,5 millioner lekepenger i «DoubleU Casino». Foto: Skjermdump

Stammer fra pengespillindustrien

Mentzoni forteller at mange av disse appene er utviklet av selskaper som egentlig driver med tradisjonelle pengespill.

– Ved å fjerne pengegevinstene, kan man lage en fortegningsmodell som er enda mer innbringende enn tradisjonelle pengespill. Det er jo en veldig god idé å lage et pengespill uten premier, om man klarer å få det til å fungere, sier han.

Pengespillforskeren sier likevel at dette er et nisjeprodukt, og at han ikke har møtt mange som bruker denne typen apper til daglig.

Rune Mentzoni ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

Flere avhengige av spill, enn rus

På Blå Kors' poliklinikk for avhengighet kom det i 2018 inn flere som var avhengige av spill, enn som var avhengige av alkohol eller illegale rusmidler.

– For mange er denne typen apper uskyldig moro og en fin hobby, sier Anders Blixhavn i Blå Kors til NRK.

Han er likevel bekymret for at disse appene er så populære.

– Dette kan være en inngangsport til kasino på nett, hvor det er snakk om vanlige penger, sier Blixhavn.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med selskapene bak en rekke av de største av disse appene, men har foreløpig ikke lyktes.