Smitteutbrudd i MGP: – Jobber intenst for å holde produksjonen flytende

Forrige lørdag måtte Annika Momrak stå over delfinalen fordi hun hadde blitt koronasyk.

I ettermiddag kan makker Kåre Magnus Bergh fortelle at også han har testet positivt.

Bergh skriver i en e-post til NRK at han fikk tredje vaksinedose i begynnelsen av januar og at det går bra med ham.

– Ønsker selvfølgelig Mikkel og Anikka masse lykke til. Så skal jeg kose meg foran TV-skjermen, sier Bergh.

Det blir altså Momrak og Mikkel Niva som leder kveldens sending.

– Sendekritisk

Prosjektleder for MGP Stig Karlsen beskriver årets sesong som krevende med tanke på smitte- og sykdomssituasjonen.

– Men nå nærmer vi oss en sendekritisk situasjon. Vi jobber intenst i kulissene for å holde produksjonen flytende, og krysser alt vi har for at vi kommer i mål, sier Karlsen.

Foruten programleder Bergh har flere andre i produksjonen meldt sykdomsforfall eller er nødt til å bidra fra hjemmekontor under kveldens sending.

– Vi har rundt ti smittetilfeller denne helga, noen i svært kritiske funksjoner for produksjonen, forteller Karlsen.

– Holder motet oppe

Karlsen sier at de til tross for mannefall nå har klart å løse situasjonen for i kveld, slik at det blir sending.

– Tross den kjedelige situasjonen holder teamet motet oppe, og artistene er glade og klare for å lage en heftig musikkfest i kveld.

– Hvilke tiltak setter dere i verk for å hindre et større utbrudd?

– Vi har i hele perioden jobbet med svært strenge smitteverntiltak. Disse videreføres. Vi har ikke så mange flere verktøy å ty til nå, sier Karlsen.

Tidligere denne uka ble det kjent at forhåndskvalifiserte Subwoolfer må utsette kveldens opptreden på grunn av smitte. De blir erstattet av bandet NorthKid.

Karlsen sier det ikke er ytterligere smitte blant artistene som skal delta i kveld.