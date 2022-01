– På vår oppdagelsesferd rundt på jorden møtte vi et vesen som heter omikron! sier den koronasmittede duoen Subwoolfer.

De mystiske vesenene blir derfor ikke å se på MGP-scene førstkommende lørdag.

Det er fortsatt et mysterium hvem som skjuler seg bak Subwoolfer.

Smitte har satt MGP-sendingene i fare

Forrige uke måtte som kjent Kåre Magnus Berg og Mikkel Niva klare seg uten Annika Momrak på grunn av sykdom.

– Vi jobber på spreng med å holde årets produksjon flytende, men publikum skal vite at ingenting stopper Melodi Grand Prix. Heller ikke en pandemi, sier MGP-sjef Stig Karlsen.

NorthKid inn som erstatter

Forhåndskvalifiserte Subwoolfer som skulle opptre med sin låt «Give That Wolf a Banana» førstkommende lørdag, men blir erstattet av NorthKid. De skulle etter den opprinnelige planen stått på scenen først om én uke.

NorthKid er klare for å gå på MGP-scenen én uke før planlagt! Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det kom veldig brått på. Det er jo ganske mye som skal gjøres i forhold til sceneshowet, og ikke minst innøving av låten som vi nå har én uke mindre på – men som man sier: «the show must go on», sier Bilal Saab.

Han legger til at det er en vanskelig smittesituasjon for tiden og man må hjelpe hverandre for å få ting til å gå opp.

–Vi gleder oss i alle fall til å endelig få vist frem «Someone» til Norge

NorthKid deler MGP-scenen med Mari Bølla, Oda Gondrosen, Sturla og VILDE i den tredje delfinalen førstkommende lørdag. Les mer om artistene her!