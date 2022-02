Mens danskene og svenskene venter på å kåre sine «Melodi Grand Prix»-finalister, har vi hørt med dem om hva de synes om den norske vinneren.

I går kveld stod ti norske deltakere på scenen, men det var Subwoolfer som gikk av med seieren og sikret seg gullbilletten til den internasjonale finalen, Eurovision Song Contest.

Kommer til splitte seerne i Europa

Ole Tøpholm er en dansk journalist, radiovert og melodi grand prix-entusiast. Han har blant annet har vært Danmarks radios kommentator ved Eurovision Song Contest.

Ole Tøpholm har jobbet med MGP og Eurovision i mange år. Her fra 2012. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

Dansken fulgte med på den norske finalen i går, og synes at «Give that Wolf a Banana» er en morsom og fengende sang.

– Det er en sang som kommer til splitte de europeiske seerne. Enten elsker man Norges låt eller så vil man elske å hate den, sier Tøpholm.

– Derfor er det et modig valg av Norge, legger han til.

Skiller seg ut

Tøpholm peker videre på at i stedet for å velge en «Norway-classic» med en flott ballade, så er det show, gimmick og «club sound», som nå skal sikre poeng til Norge i Eurovision.

– Det kommer til å gå bra med tanke på seerstemmene, og Subwoolfer ender kanskje opp på første-, andre- eller tredjeplass her. Men det blir vanskelig for Norge å få poeng fra juryene, mener Tøpholm.

– Men Norge skiller seg ut, og det kommer til å gå bra, understreker han.

Torbjörn Ek er svenskenes MGP-ekspert. Foto: Aftonbladet

Svenskenes Torbjörn Ek som er MGP-ekspert for Aftonbladet så også på den norske finalen. Han synes Subwoolfer var den riktige vinneren:

– Dere gjorde det rette, Norge! Alt annet hadde vært en katastrofe, sier Ek.

– Kvitt dere med maskene

Han påpeker at de gule ulvene ikke vil komme til å være en favoritt hos alle kritikere. Ek understreker at ved å sende Subwoolfer til Eurovision, kan Norge være sikre på å få oppmerksomheten til fans og TV-seere rundt om i Europa - som allerede har begynt å elske disse mystiske ulvene.

– Men nå er det på tide at norske journalister begynner å gjøre jobben sin og avsløre disse ulvene.

Subwoolfer er Norges bidrag i Eurovision i år. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– For det fungerer faktisk ikke at «Keith» og «Jim» later som de er fra verdensrommet og sier sære og triste hitkommentarer i intervjuer, fortsetter han.

Ek forteller at det å spille karakterer i Eurovision har blitt prøvd før, og endt i fiasko.

– Så kvitt dere med maskene, stå for den du er og så kan Subwoolfer meget vel bli en fanfavoritt i Eurovision, understreker svenske Ek.

Trangt nåløye

Det var NorthKid og Subwoolfer som stod i gullduell i går, men det var sistnevnte som fikk mest stemmer. De skal representere Norge i Eurovision i Torino i Italia.

Her kan du se vinneren synge på scenen:

Eurovision Song Contest går av stabelen lørdag 14. mai. Det blir den 66. konkurransen i rekken.

