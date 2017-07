Slik feirer Kronprinsessen bursdagen

Feiringen av Sveriges mest populære person, H.K.H. Kronprinsesse Victoria, kalles «Victoriadagen» i Sverige. Den private festen med venner og familie skal holdes i morgen, men det offisielle arrangementet foregår i dag.

I Sverige har bursdagen til Kronprinsessen blitt en folkefest. Bildet er fra Kronprinsessens 30-årsdag. Foto: Jonas Ekströmer / NTB scanpix

Programmet for Victoriadagen 2017 Ekspandér faktaboks Dagen begynner i Stockholm. 9.00 – Gjestene ankommer Slottskyrkan, Kungliga slottet

10.00 – Takksigelsesgudstjeneste, Te Daum, i Slottskyrkan

11.15 – Kongeparets mottakelse på Logården, Kungliga slottet

12.00 – Forsvaret salutterer fra Skeppsholmens saluttstasjon. Saluttering skjer også fra stasjonene i Boden, Härnosand, Karlskona og Göteborg.

13.00 – Kortesje fra Kungliga slottet via Slottsbacken, Slottskajen, Norrbro, Gustav Adolfs torg, Fredsgatan, Tegelbacken, Vasagatan, Kungsgatan, Birger Jarlsgatan til Hovstallet. Senere fortsetter festen på Borgholm. 16.00 – Entrén til Borgholms IP åpner

18.25 – Stipendiaten ankommer

18.30 – Kongefamilien ankommer, kungssången, hyllest til HKH Kronprinsesse Victoria og konsert.

Marcus og Martinus skal opptre

De norske artistene Marcus og Martinus skal åpne hyllestshowet til Kronprinsessen i kveld. Foto: FRED JONNY

I februar ble det kjent at de norske artistene Marcus og Martinus skal opptre på den svenske kronprinsessens bursdag også kalt «Victoriadagen» som er i dag.

– Vi håper jo at vi får møte kronprinsessen og familien hennes. De ser veldig hyggelige ut, skrev Marcus i en sms til NRK i februar.

Guttene skal fremføre fire låter og skal åpne konserten. Andre artister som skal opptre er Magnus Uggla, Christer Lindarw, Jill Johnson, Boris René og operasangeren Malena Ernman.

Les mer om Kronprinsessens historie her:

Ektemannen ble rørt til tårer

I anledning kronprinsesse Victorias 40-årsdag har SVTs Claes Elfsbjerg gjort et lengre intervju med det svenske kronprinsparet.

Når prins Daniel skal fortelle om kronprinsessens personlighet og hvordan hun møter andre mennesker, blir prinsen så rørt at han vanskelig får ut et eneste ord.

– Det er lagre med utrolig sterke møter. Man blir en spesiell person av det, sier prins Daniel i intervjuet.

– Prinsen blir rørt, hvorfor det?

– Vi snakker om min kone. Herregud, dette her blir «too much» for meg. Nå må jeg forsøke å ta meg sammen her. Jeg synes at det sier så mye om henne og den utrolige personen hun er, sier prinsen.

NRK1 sender direkte fra kl 11.24 og du kan også følge feiringen på nrk.no.