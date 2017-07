ENDRET LOVEN: Den svenske loven ble endret etter at kronprinsesse Victoria ble født, slik at hun som kong Carl Gustafs førstefødte skulle bli tronarving. Her fra dåpen hennes i 1977. Foto: Ap

– I en situasjon som dette blir jeg minnet på dysleksien min. Jeg er hele tiden urolig for å finne feil ord, eller for ikke å finne ord i det hele tatt, sier kronprinsesse Victoria.

I forbindelse med 40-årsdagen til den svenske kronprinsessen har hun gitt et lengre intervju til SVTs journalist Claes Elfsberg.

Her deler kronprinsessen åpenhjertig hendelser og episoder fra eget liv, og hun forteller om angst, dysleksi og spisevegring.

Vekten av kongelig ansvar

I intervjusituasjonen møter kronprinsesse Victoria journalisten med et stødig blikk. Men sånn har det ikke alltid vært. På 18-årsdagen, ikledd kongeblå kjole og med to rader perler rundt halsen, representerte hun Sverige for første gang – med flakkende blikk.

For første gang hvilte det kongelige ansvaret på hennes skuldre. Og den vekten skulle etter hvert bli tung å bære for den unge tronarvingen.

I 1997, to år senere, ble Sverige sjokkert over bilder fra et sosietetsball i Stockholm. En syltynn kronprinsesse entret rommet, arm i arm med sin far. Uken etter bekreftet det svenske hoffet at kronprinsessen var rammet av anoreksi.

– Det er vanskelig å si og formidle hvordan det føltes, eller hva det skyldtes. Jeg har til tider hatt veldig mye angst, og syntes at saker og ting ikke var lett, sier 40-åringen i intervjuet med SVT i dag.

I USA fikk kronprinsessen profesjonell hjelp til å bli frisk. I dag ser hun på de tunge periodene som en ressurs.

– Det høres kanskje merkelig ut, men det er blitt en styrke. Jeg mener at jeg kan bruke disse erfaringene i rollen min. De gir meg en bedre forståelse av andre mennesker, sier kronprinsessen.

Sveriges yndling

FIKK SIN DANIEL: Sommeren 2010 giftet kronprinsesse Victoria seg med Daniel Westling i Storkyrkan i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery, Henrik Montgomery / NTB scanpix

Når kronprinsesse Victoria fyller 40 den 14. juli, ser livet bra ut. I 2012 ble hun og prins Daniel foreldre til prinsesse Estelle. I 2016 kom prins Oscar til verden.

Til NRK har kronprinsessen tidligere fortalt at det ikke var et bestemt øyeblikk der hun innså at hun kom til å bli dronning, men at det ble en naturlig del av oppveksten.

– Det er noe som skjer gradvis og som blir naturlig, om man kan si det. Det ble liksom en del av oppveksten at jeg stadig oftere ble med mamma og pappa på offisielle begivenheter.

Og om det fortsetter som nå, vil kronprinsesse Victoria trolig bli en populær dronning. Svenskene omtaler henne som «genuin og ekte», og ifølge Expressen mener seks av ti svensker at kronprinsessen er best egnet til å representere landet.

– Fremdeles sårbar

Selv om hun nå er frisk fra spiseforstyrrelsen, forteller kronprinsessen at hun fremdeles ser på seg selv som sårbar.

– Jeg har fremdeles prestasjonsangst. Men jeg forsøker å snu den til noe jeg heller kan kontrollere, og jeg har lært meg ulike redskap for å kunne gjøre det. Og så handler det nok også om noe så enkelt som at jeg er blitt eldre, avslutter 40-åringen.

