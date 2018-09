Slik blir nye «Heimebane» – se de første klippene

Første klipp er ute fra den andre sesongen av dramaserien «Heimebane», som også skal vises på Nordiske seriedager i morgen.

Scenen tar for seg en konflikt mellom trener Helena og spilleren Adrian, etter at landslaget har vist interesse for ham.

Den tar også opp problematikken rundt at fotballaget Varg nå er i økonomisk krise.

TILBUD: Adrian får et spennende tilbud - men Helena vil sette ned foten.

– Helena har fått respekt

Den første «Heimebane»-sesongen ble en fulltreffer både hos publikum og anmelderne. Serien dro blant annet med seg tre Gullruten-priser i år.

På nyåret er det duket for sesong 2 av dramaserien, og serieskaper Johan Fasting forteller at sesongen kommer til å skille seg ut fra den første på flere måter.

– Den største endringen er at Helena nå har fått respekt. Og at vi kommer til å skildre en jobbhverdag der hun ikke trenger å kjempe for denne respekten lenger. Men med respekt kommer også nye utfordringer.

Fotball og feminisme

Fotball, kjærlighet, feminisme og forventningspress. Kanskje ikke den vanligste oppskriften for en serie, men dette ble en suksessoppskrift for «Heimebane».

Serien handler om fotballaget Varg som får en kvinnelig trener, Helena Mikkelsen, spilt av Ane Dahl Torp. «Heimebane» har blant annet kastet seg inn i #metoo-debatten, og tatt opp flere sider av etablerte kjønnsroller. Det kommer den til å fortsette med, forteller serieskaperen.

SUKSESSOPPSKRIFT: Serieskaper Johan Fasting ønsker å ta vare på suksessoppskriften fra sesong 1, men forteller at den andre sesongen likevel ikke vil følge nøyaktig i samme spor som den første. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Vi har et mål og et ansvar om å følge med i tiden når det gjelder problematikken rundt kjønn, og kommer til å fortsette å kjøre på med samme tematikk i den andre sesongen, sier Fasting.

Vil dykke dypere i rollefigurene

Serieskaperen var både overrasket over og glad for suksessen til sesong 1, og håper at seerne vil trykke sesong 2 like tett til brystet.

– Vi hadde et mål om å nå bredt og ønsket å lage en serie hele familien kunne se på sammen. Vi følte at vi klarte å skape karakterer som publikum ble glade i og sinte på, men samtidig forsto. Og nå kommer vi til å dykke enda dypere i disse karakterene i sesong 2, sier Fasting.