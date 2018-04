Ane Dahl Torp: – Det kan være noen som fremdeles ikke forstår greia

Vi møter Ane Dahl Torp i sminken, før hun skal ut og spille inn scener til andre sesong av TV-serien «Heimebane» på NRK.

For ett år siden, før #metoo-kampanjen, satt Torp og leste manuset til episoden som ble vist i helgen. Karakteren Torp spiller, som er den første kvinnelige eliteserie-treneren i Norge, blir antastet av en mannlig trener.

– Man kjente til fenomenet, men det var ikke noe som var debattert, problematisert eller snakket om, så jeg hadde ikke et språk for det. Så da jeg leste det her for et år siden, følte jeg at det satt ord på eller fremviste noe jeg kjente igjen fra virkeligheten, sier hun.

Skuespillerinnen sier hun aldri før har sett dette tatt opp i fiksjon. Hun tror det fremdeles kan være noen som ikke forstår helt hvor grensene går, selv etter #metoo-kampanjen som rullet opp i høst.

Hun sier det er blitt avdekket situasjoner som handler om kriminalitet og overgrep – men også situasjoner med gråsoner og ubehageligheter.

– Det man kaller uønsket seksuell oppmerksomhet. Og der kan det være en del mennesker som enda ikke har forstått det, som kanskje forstår det når de ser «Heimebane», sier hun.

Ane Dahl Torp er for tiden i gang med å spille inn neste sesong av «Heimebane». Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Håper du at man diskuterer det på Heimebane, rett og slett?

– Ja, det er jo det jeg har håpet med «Heimebane». De sa at de ville lage en bred familieserie, som skulle samle familien på søndagskvelden, og det er for så vidt fint nok det. Men for meg har dette prosjektet vært mye mer enn bare en «koseserie», jeg har håpet at bittet i det skulle være synlig i resultatet, sier hun.

Og det synes Torp absolutt er tilfelle.

– Jeg er ekstremt glad for at det blir fanget opp og at det er er der i resultatet.

– Viktig å fortsette samtalen

Produsent for serien, Johan Fasting, sier de hadde en ambisjon om at episoden kunne være med å sette i gang en samtale om seksuelle overgrep og seksuell trakassering.

Episoden ble både skrevet, spilt inn og ferdigstilt før #metoo-kampanjen, forteller han.

– Den er like fullt inspirert av mange saker og hendelser fra virkeligheten som ikke trendet på Twitter i like stor grad, men som like fullt alltid har vært et problem, sier Fasting.

Johan Fasting er produsent for TV-serien. Han sier det er viktig å fortsette samtalen om #metoo-saker. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Men så kom hele metoo-bølgen, hva tenkte du da?

– Det var en gradvis prosess, samtalen om disse tingene har jo de siste årene blitt stadig mer høylytt på en veldig positiv måte. #Metoo var på mange måter kombinasjonen av det. Vi var jo med på den samtalen allerede da, og vi ble veldig glad for å se at #metoo-kampanjen oppstod på den måten den gjorde.

Han sier det er viktig å fortsette samtalen om temaet.

– Vi synes fortsatt det er viktig å fortsette den samtalen, selv om man på en måte har unnagjort #metoo-kampanjen, er ikke problemene løst.