Slik blir det nye Regjeringskvartalet

Prosjektgruppen Team Urbis med forslaget «Adapt» går seirende ut i kampen om å få tegne det nye Regjeringskvartalet.

Det ble klart da Statsbygg-direktør Harald Nikolaisen i formiddag kunngjorde vinneren av arkitektkonkurransen på en pressekonferanse i Oslo.

Hadde tapertalen klar

Umiddelbart etter kunngjøringen brøt jubelen løs hos Team Urbis, som nå kan gå i gang med arbeidet med å realisere vinnerforslaget.

– Jeg var veldig forberedt både på å vinne og tape. Jeg hadde en tapertale og en vinnertale klar her, sier en lettet teamleder Gudmund Stokke til NRK kort tid etter at avgjørelsen ble kunngjort.

DIREKTE: Følg fremleggelsen av vinnerbidraget i arkitektkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE: Følg fremleggelsen av vinnerbidraget i arkitektkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

Champagneflaskene forble uåpnet hos arkitektteamet G8+, den andre finalisten som sto igjen etter at juryen i juni valgte ut to av sju forslag til å gå videre i konkurransen.

– Jeg er selvfølgelig skuffa over at vi ikke ble valgt, men dette prosjektet fortjener at det beste forslaget vinner, sier Geir Haaversen i G8+-teamet.

Lang prosess

Veien frem mot et nytt regjeringskvartal i Oslo har vært lang.

I 2014 ba Statsbygg, som har ansvaret for utbyggingen, en innledende runde der de inviterte seks grupper av arkitekter til å skissere utformingen av kvartalet.

Året etter leverte arkitektene seks ulike forslag, som igjen dannet utgangspunktet for reguleringsplanen Statsbygg la frem høsten 2015.

I mai i år leverte sju ulike prosjektgrupper sine forslag til hvordan de så for seg fremtidas regjeringskvartal. Prosjektgruppene var satt sammen av arkitekter og ingeniører, og leverte sine forslag anonymt.

I juni valgte juryen ut de to forslagene «Lysning» og «Adapt» til å gå videre i konkurransen. Samtidig ble det kjent hvilke arkitekter som sto bak de ulike forslagene. Og i dag ble det altså kjent hvem som gikk seirende ut til slutt.

Det er fortsatt lenge igjen til grunnsteinen legges på Hammersborg i Oslo. Stortinget skal behandle byggestart og kostnadsramme først i 2019, mens byggearbeidet etter planen skal begynne i 2020.