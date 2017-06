Én av disse to blir fremtidas regjeringskvartal

I 2013 leverte en uavhengig konsulentgruppe fem ulike alternativer til hvor regjeringskvartalet kunne ligge og hvordan det kunne utformes.

Året etter vedtok regjeringen et hovedkonsept som gikk ut på å plassere regjeringskvartalet mellom Akersgata og Møllergata. Samtidig ble det avgjort at Høyblokka som huset Statsministerens kontor får stå, mens den Picasso-utsmykkede Y-blokka skal rives.

Samme år utlyste Statsbygg en egen konkurranse der arkitekter ble bedt om å tegne mulige løsninger og byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Disse skissene var utgangspunkt for forslaget til reguleringsplan for området som Statsbygg presenterte sommeren 2016.

Rivingen av de gamle byggene skal etter planen starte i 2018, mens byggearbeidet er tenkt påbegynt i 2020.