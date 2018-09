Kjærlighetssorg, depresjon, utroskap og mobbing er noen av temaene som dukker opp i blogger Anniken Englund Jørgensens nye bok «Bare en natt til».

I dag ligger boka på førsteplass på boklista for generell litteratur til bokhandlerforeningen.

I boken utleverer hun både seg selv og andre navngitte, og ikke navngitte, personer rundt seg. Det er noe hun har fått sterk kritikk for. VGs anmelder skriver at hun reagerer på måten Jørgensen utleverer og omtaler en ekskjæreste og andre bekjentskaper på, i boken.

Jørgensen selv er overrasket over kritikken. Og mener at de som har vært veldig synlige i boken, har visst om at de kom til å bli skrevet om.

– Jeg hadde ikke forventet dette i det hele tatt.

– Boka handler ikke om ham

Bloggeren skriver mye om sitt tidligere forhold og brudd med artist Mikkel Christiansen. Han er en del av musikkduoen «Broiler». Det er derimot den andre delen av duoen, Simen Auke, som har reagert på at han har blitt nevnt i boken.

Auke har ikke svart på NRK sine henvendelser, men til VG sier han at han ikke var informert om at han var nevnt i boken, og at han ikke synes noe om at han blir nevnt med fullt navn.

Jørgensen hadde ikke forventet at Auke kom til å reagere på denne måten.

– Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at han kom til å reagere slik. For boka handler ikke om han. Ellers tenker jeg at man må stå for det man har gjort her i livet.

Det er jeg som virker gæren og rar, sier Anniken Jørgensen, og understreker at den som blir utlevert i denne boka er henne selv. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Ikke bevisst nok rundt reglene

Advokat Jon Wessel Aas sier at det generelt er viktig å være varsom når man omtaler andre personer i en bok. Dette er regler som gjelder på samme måte som i pressen, presiserer han.

Hans inntrykk er at folk som er vant til å utlevere seg selv i blogg og sosiale medier ikke er bevisste nok rundt dette regelverket.

– I enkelte miljøer tror jeg ikke man er klar over dette. Grensene blir litt hvisket bort når man forteller så mye om seg selv, og man kan da kanskje tenke at de kan skrive hva de vil offentlig om andre mennesker, men så enkelt er det ikke.

Wessel trekker frem rettssaken hvor Youtuber Dennis Vareide gikk til sivilt søksmål mot Youtuber Benjamin Foss, for å ha publisert tre videoer med alvorlige beskyldninger mot Vareide.

– De samme regler for ærekrenkelser og privatlivets fred gjelder på internett, som i samfunnet for øvrig presiserer Oslo tingrett.

Flere lever i en offentlig virkelighet

Panta forlag, som har gitt ut boken til Jørgensen, sier at de ser i ettertid at de kunne tatt en prat med Auke på forhånd. Men at de føler de har gjort en grundig og god nok jobb med utlevering av andre personer i boken.

– Mikkel Christiansen fikk lese hele manuset på forhånd. Det som er skrevet om Simen Auke tar ikke stor plass i boka, og er hverken vondt eller usant. Det er mange hemmeligheter som kommer fram i boka, men de er kun Annikens, sier Kristoffer Gaarder Dannevig i Panta Forlag.

Dannevig legger vekt på at boken ikke er spesiell når det kommer til utlevering av andre, og sier at forfatter Karl Ove Knausgård allerede har gjort dette i tusenvis av sider. Men han synes boka tar opp offentlig kommunikasjon på en viktig måte.

– Det som kommer tydelig frem i boken er hvordan Mikkel og Anniken kommuniserer med hverandre offentlig, via for eksempel Instagram. Flere og flere lever i en slik offentlig virkelighet.

Viktig å ta hensyn

Psykolog Peder Kjøs har ledet TV-serien «Jeg mot meg», der åtte ungdommer dokumenterer sine psykiske utfordringer. Han forteller at produksjonen har måttet ta stilling til i hvor stor grad tredjeperson skulle utleveres.

– Alle personer som blir omtalt skal få muligheten til å svare. Man må hele tiden veie den gode grunnen til å utlevere noen mot belastningen det kan være for vedkommende å bli utlevert, sier Kjøs.

Psykologen ser gevinsten med det å utlevere seg selv, og mener det kan hjelpe andre i lignende situasjon. Men han påpeker at det da er viktig å ta hensyn til andre som kan bli utlevert i samme historie.

– Tredjeperson kan oppleve det som ubehagelig å bli utlevert. Særlig hvis det som blir fortalt er omstendigheter som er kritikkverdige, eller bare veldig pinlig. Da kan man oppleve å føle seg stigmatisert.