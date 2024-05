Torsdag kveld er hele verdens øyne rettet mot Malmö. Den andre semifinalen sparkes i gang, men lenge før semifinalen har det stormet i den svenske byen, siden Israel deltar.

Det har vært store Eurovision-protester i Malmö i dag. Titusenvis av demonstranter deltok i Malmös gater.

Og det er ventet at det også vil bli markeringer i forbindelse med semifinalen i kveld. Under Israels opptreden under generalprøve var det buing i salen.

Det er ventet at EBU tar grep for at ikke buingen skal bli hørbar under TV-sendingen.

Eden Golan må tåle at det blir mye fokus på det ikke-musikalske når hun representerer Israel under årets Eurovision. Foto: NTB / STRINGER

Byttet tittel

Det israelske bidraget «Hurricane» het opprinnelig «October rain», men måtte omgjøres på grunn av den politiske tonen, låttittelen henspilte på terrorangrepet i oktober.

Den israelske artisten Eden Golan har tidligere sagt at folk må få mene hva de vil.

Hva tenker hun så om demonstrasjonene?

– Jeg har ikke sett dem. Jeg er her og fokusert på musikken, og på glede og kjærlighet. Det er det som betyr noe, sier hun torsdag ettermiddag.

Hun er glad hun får være ambassadør for hjemlandet sitt.

– Det er en ære å være her og representere landet mitt. Det betyr alt for meg å ha styrken til å være her og vise vår stemme.

Det er forventet at mange vil skru av TV-sendingen mens Israel fremfører sin låt. Det spekuleres i om det kan få konsekvenser for Gåte, siden de er første bidrag etter Israel.

Gåte skal i aksjon torsdag kveld. Men de er også opptatt av det som skjer utenfor scenen. Foto: Sarah Louise Bennett / EBU

Gåte glad for demonstrasjoner

For også med norske briller er det en spennende torsdag kveld. Gåte skal i aksjon, og skal kjempe mot 15 andre land om finaleplass. 10 av de 16 deltakerlandene vil gå videre.

Gåte er positive til demonstrasjonene:

– Det viser at temaet, verden, det som skjer akkurat nå, er i manges bevissthet, og at det berører så mange mennesker. Det er veldig, veldig bra at folk går ut i gatene og viser sin mening, sier Magnus Børmark.

Han legger til at de ikke føler seg utrygge.

– Alt føles trygt som det er nå. Det at alvoret i verden også reflekteres i Eurovision, det er viktig og sånn skal det være. Verdiene til Eurovision skal også settes på prøve og skal tåle det her.

Og bandet sier de er spente før det braker løs.



– Vi skal konsentrere oss om det vi skal gjøre, ta ett minutt av gangen og prøve å nyte øyeblikket, sier vokalist Gunnhild Sundli.

Svenske om Gåte – Heftig

Torbjörn Ek i Aftonbladet liker Gåtes bidrag og er sikker på at de blir å se i lørdagens finale. Foto: Aftonbladet

Den svenske Eurovision-eksperten for Aftonbladet, Torbjörn Ek, liker det norske bidraget og tror sjansene er gode.

– Det er heftig nordisk etnopop og jeg elsker Gunhilds syngestil. Jeg tviler ikke på at Gåte kommer til å gå videre.

Men han påpeker at det meste av oppmerksomheten har blitt rettet mot Israels øvinger og reaksjonene rundt disse.

Nemo som synger for Sveits er på andreplass på oddslistene. Hans låt er symbiose av mange musikalske uttrykk. Foto: Ella Mettler / SRF

Vinnerfavoritt fra Sveits

I tillegg til Israel får også Sveits en del oppmerksomhet for sitt bidrag. Artisten Nemo har norsk hjelp på låtskriversiden, er ikke-binær og en av favorittene til å vinne årets finale.

Torbjörn Ek hyller både låt og artist.

– Nemos låt «The Code» er den typen låt som i prinsippet bare fins i Eurovision. Det er en blanding av nesten 37 ulike låter, det er både rap og opera. Og han leverer den så utrolig bra. Han synger veldig sterkt. Så det skulle være heftig om en sånn låt faktisk fikk vinne konkurransen.

Anders Tangen har tro på det sveitsiske bidraget, fordi det skiller seg ut. Foto: Mette Ballovara

Også ESC-ekspert Anders Tangen mener den skiller seg ut.

– Sveits er definitivt ikke et av tøysebidragene i år, men man drar det ganske langt i kostymet. Jeg tror at det vil framstå som fremmed for veldig mange, men det er også en låt som er viktig for mange. Bidraget er blant dem som representerer et litt annet uttrykk enn vi er vant til fra Eurovision.

16 skal bli 10

Her er de 16 landene som deltar torsdag kveld, i startrekkefølge: