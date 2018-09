– Det er mye jeg har skjult, noe som ikke har vært sant, og andre ting jeg rett og slett har skammet meg over. Men nå er hele historien ute, forteller Anniken Englund Jørgensen (22).

Jørgensen som kanskje er mest kjent som bloggeren «annjior», er aktuell med boka «Bare en natt til», om sin første kjærlighetssorg og etterfølgende depresjon.

– Kjærlighetssorgen tok over hele livet mitt. Men jeg tror det er viktig å snakke om, fordi det er litt tabu å fortelle om hvor gæren man blir. Plutselig sitter du utenfor døren og skriker og sparker i døren.

Alle de små løgnene var det vanskeligste å fortelle om i boka, sier blogger Anniken Englund Jørgensen. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Det er viktig å tenke over dem man utleverer

Jørgensen har tidligere deltatt i Aftenposten-programmet «Sweatshop», i tillegg til å være en av bloggerne som portretteres i TV2-programmet «Bloggerne». I den nye boka legger hun lite skjul på noe som helst, og både ekskjæresten, familie og venner blir utlevert.

Hedvig Montgomery er psykolog, og har jobbet mye med uttak og oppfølging av deltakere til ulike TV-produksjoner. Hun mener hensynet til en tredjepart er noe det bør fokuseres mer på.

UTLEVERING: Psykolog Hedvig Montgomery mener det er viktig å tenke over konsekvensene for relasjonene til dem man utleverer i en bok. Foto: Privat

– Man snakker lite om konsekvensene for dem som blir omtalt og utlevert. Det er viktig å tenke over at det vil påvirke den nære relasjonen til den du utleverer for resten av livet. Dere skal leve sammen med den historien du har fortalt, sier Montgomery.

Jørgensen forteller at hun avklarte med ekskjæresten og de som utleveres mest av venner og familie, at hun kom til å skrive om dem. Det mener psykologen er en viktig del av prosessen.

– Snakk med dem om ting er sant og tenk over hvor du står i livet ditt. Er du forberedt på det som kommer etterpå? At noen kanskje kan synes du er en dust? Eller at du er fantastisk? Begge deler kan være vanskelig å bære.

Jørgensen: – Dette er min sannhet

Den 22 år gamle bokdebutanten sier hun er forberedt på at noen kan være uenig i det hun har skrevet, men understreker at dette er hennes sannhet.

Jørgensen forteller at det har vært spesielt viktig å fortelle om familien, og hvordan det var å se datteren rakne.

– Det må være rart å se ungen din stagnere på den måten, når du vet at dette ordner seg. Jeg ser i ettertid at mamma har kommet med mye kloke ting, men der og da vil du ikke lytte. I hvert fall ikke til foreldrene dine.

Montgomery sier det er vanlig å bli selvopptatt i sin egen sorg.

– Vi mennesker er skapt til å leve sammen. Avvisning er noe av det vanskeligste man opplever, sier hun.

Bloggeren skulle ikke vært foruten kjærlighetssorgen. Det er arr hun bærer med stolthet i dag forteller hun. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Nå håper Jørgensen å være den stemmen hun selv kunne trengt.

– Så lenge jeg kan hjelpe én jente der ute til å få et annet syn på ting. Som jeg skriver: Jeg ville dø. Og jeg vet at der mange der ute som tenker det når noen snur ryggen til dem. Men det gjorde ikke jeg, og det skal heller ikke de.