Med sitt nordnorske uttrykk og unike formidlingsevne, sjarmerte Bilal Saab hele det norske folk, og endte til slutt opp som vinneren av Stjernekamp 2019.

Det åpnet nye dører for både Bilal og bandet, NorthKid. De ble signert av Sony Music, og det kommende året så svært lovende ut med både fullbookede konserter og en lengre turné.

Måtte avlyse turnéen

– Det er ganske spesielt å tenke tilbake på høsten i fjor. Vi gikk fra å være litt i startgropa med NorthKid, til å bli signert av ett av verdens største plateselskap. Personlig ble også livet ganske annerledes, fordi det ble veldig mye mer oppmerksomhet rundt meg, forteller Bilal.

Alt så ut til å ligge til rette for at dette skulle bli ett suksessfylt år for NorthKid. Men som for mange andre, ble ikke dette året i nærheten av det de hadde sett for seg.

– Vi var midt i en turné da smitten virkelig begynte å spre seg. Akkurat denne dagen skulle vi spille i Karasjok, men utover dagen fikk vi vite at flere titalls personer var satt i karantene. Derfor ble vi enige om å avlyse resten av turnéen, forteller Bilal.

– Den dagen kjørte jeg rett fra Karasjok og hjem til Sørøya, og dro ikke fra øya på flere måneder, forteller han videre.

NorthKid: Bandet består av fem gutter fra Alta i Finnmark. Bilal Alexander Saab, Sebastian Willassen, Håkon Mathias Guttormsen, Helge Reinsnes Moen og Vegard Olaussen. Foto: Rune Bendiksen

– Var ganske demotiverende

På dette tidspunktet hadde han egentlig planer om å flytte til Oslo, men på grunn av situasjonen ble han værende hjemme på Sørøya.

– Det endte opp med å bli stille, veldig stille. Jeg bestemte meg for å bli hjemme til korona-situasjonen hadde roet seg. Så gikk månedene og jeg endte opp med å jobbe med NorthKid hjemmefra, og familiebedriften Big Fish Adventure, forteller Bilal.

Selv om året ble annerledes enn han hadde sett for seg, sitter han ikke igjen og føler på bitterhet over situasjonen.

– Det var ganske demotiverende. Men det er ingen som rår over dette, og det gjelder tross alt hele kulturbransjen. Så jeg sitter ikke og depper over situasjonen, forteller Bilal.

– Blir spesielt å være dommer i finalen

Nå gleder han seg til å opptre under Stjernekamp i kveld, med bandet NorthKid og låten «Talk About Us».

– Det blir utrolig gøy å være tilbake på Stjernekamp-scenen. Både de andre guttene og jeg gleder oss veldig mye til å få spille litt igjen. Det har jo ikke vært så fryktelig mye av det i sommer, forteller Bilal.

Neste lørdag skal han også være gjestedommer under finalen av Stjernekamp.

Stjernekamp (9:10) – semifinale

– Det blir veldig spesielt å være dommer i finalen. Det å sitte der og skulle bedømme noen blir utrolig rart. Spesielt siden jeg har stått der selv, forteller Bilal.

I kveld er det semifinale i Stjernekamp og artistene skal synge duetter og disco. Sendingen ser du 19:50 på NRK1 eller i NRK TV.