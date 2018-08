Skriver om selvmordsforsøk i ny bok

Boken er ifølge de to forfatterne ment å være en overlevelsesguide til unge jenter.

Gjennom 192 sider utleverer de seg ved å skildre historier fra sin egen barndom og ungdomstid.

– Budskapet er at du ikke er alene om å ha vonde følelser og gå gjennom kjipe situasjoner bare fordi du er jente, sier Frøysaa.

– En jævlig vond opplevelse

Flere av historiene berører dystre temaer, og har ifølge jentene vært krevende å fortelle.

For Ulrikke var det vanskeligst å fortelle om selvmordsforsøket i perioden da hun led av spiseforstyrrelser.

– Ikke fordi det var vanskelig å skrive ned, men fordi veldig få har vært klar over det, blant annet familien min. Så det tyngste har vært å se andres reaksjoner, sier Falch.

Også Frøysaa åpner seg ved å fortelle om livet med Tourettes syndrom. Hun håper det kan bidra til å fjerne fordommene knyttet til diagnosen.

– Når det er sagt, var det tøft å møte et system som jeg opplevde ikke tok situasjonen min på alvor. Det kan være beintøft å slite psykisk, men det blir ikke bedre om man ikke snakker om det. Derfor ønsker jeg mer åpenhet og nyansering.

Vil oppfordre til hverdagsaktivisme

Ved å fortelle de vanskelige historiene, håper de to jentene at de skal klare å oppfordre til det de kaller hverdagsaktivisme.

– Det handler for eksempel om å være rausere når man ser seg selv i speilet, eller at man slutter å følge en person på Instagram som har fått deg til å føle deg dårlig. Hvis det er én jente som føler seg bedre etter å ha lest boken, har vi lyktes, sier Frøysaa.

Ulrikke Falch og Sofie Frøysaa bruker begge sosiale medier for å nå ut med budskapet sitt til unge. – Det er mer opplæring der enn det er i skolen, sier Frøysaa. Foto: Oda Ording/NRK

Både Falch og Frøysaa har stått frem i offentligheten som fanebærere for feminisme, gjennom blant annet TV-debatter, sosiale medier og standup.

De synes det er synd at folk vegrer seg for å kalle seg feminister, og mener det bidrar til å undergrave kvinnekampen.

– Det vanligste argumentet er «jeg er for likestilling, men kaller meg ikke feminist». For oss er det akkurat det samme. Vi vil bruke ordet fordi det er en anerkjennelse av hva andre kvinner har gjort for oss, sier Falch.

– Drittlei av drapstrusler

Det siste året har det blåst hardt rundt Falch, etter at hun tok et tydelig standpunkt i debatten om influenseres påvirkning av unge jenter.

Hun erkjenner at det har vært en stor påkjenning.

– Det tømmer deg for energi. Det er krevende å utlevere seg selv og engasjere seg så mye, og fortsatt se at folk har fordommer.

– I et intervju med VG tidligere i år sa du at du opplevde at folk har misforstått budskapet ditt. Hvorfor tror du at de gjør det?

– For det første fordi jeg er en ung jente som har fått suksess gjennom en TV-serie, og plutselig har bestemt meg for å bruke stemmen min til noe. Mange blir frustrert fordi de tror at jeg bare krever plass. Folk liker rett og slett ikke trynet mitt.

I lang tid har Instagram vært kanalen Falch har brukt til å formidle sitt feministiske budskap. Nå har hun imidlertid besluttet å endre strategi.

– Det har vært en spennende måte å utrykke seg på, men jeg har tømt de meningene jeg hadde. Nå vil jeg bruke helt andre plattformer, som å skrive kommentarer eller bøker. Pluss at jeg er drittlei av drapstrusler i DMen (meldingstjenesten til Instagram, journ.anm.)