Kvinnekroppen som blikkfang er ikke et uvanlig syn i reklamer som spiller på sex. Lettkledde damer på et bilpanser, halvnakne damer på en solseng eller glinsende, halvåpne lepper er ofte brukte kombinasjoner i reklameverdenen.

Men en analyse av nesten 80 forskjellige studier viser det at sex ikke selger produkter. Det skriver Forskning.no.

Konsernsjef og styreleder i Trigger, Preben Carlsen, var ikke overrasket over resultatet av studiene.

IKKE OVERRASKET: Preben Carlsen i Trigger var ikke overrasket da han hørte om resultatet av forskningen. Foto: Trigger

– Bruker man seksuelle elementer på en kynisk måte, så er man på ville veier som merkevare, mener Carlsen.

Han sier at det er et fenomen som går tilbake til 80-tallet da det handlet om å sjokkere og provosere i reklame. Carlsen mener at det stilles helt andre krav for å nå en potensiell kunde i dag.

– Nå handler det om å bidra positivt til verden og bety noe for kunden i form av personlig relevans og algoritmer, sier Carlsen.

Algoritmer kan kartlegge personlige interesser gjennom sosiale medier og gi deg den reklamen som er relevant for deg.

– Det finnes unntak

PROFESSOR: Asle Fagerstrøm er professor i markedsføring på Westerdals og har spesialisert seg i økonomisk psykologi. Foto: Birger Kolsrud Jåsund / NRK

Asle Fagerstrøm er professor i markedsføring ved Westerdals. Han mener at funnene fra den amerikanske forskningen er interessant fordi det har vært vanlig å anta at sex selger.

Ifølge professoren bør det være en sammenheng mellom det seksualiserte budskapet og produktet man prøver å selge.

– Hvis du knytter noe sensuelt til en bil, så ser jeg ikke helt sammenhengen mellom det sensuelle og hva produktet kan gi konsumenten, sier Fagerstrøm til NRK.

Carlsen og Fagerstrøm er enige om at det likevel finnes unntak hvor det er tilfelle at sex selger.

– Når Kondomeriet markedsfører sine produkter så er det en åpenbar sammenheng mellom det sensuelle i reklamebudskapet og det produktet kan gi til konsumenten, sier Fagerstrøm.

Lettkledde kvinner og biler

Linda Tollefsjord er tidligere glamourmodell og har selv vært jenta på panseret. Hun har inntrykk av at seksualiserte reklamer handler mest om å trekke oppmerksomhet.

GLAMOURMODELL: Linda Tollefsjord har en lengre karriere som glamourmodell og har selv vært med i slike reklamer. Foto: Privat

– Folk kikker nok litt ekstra når det er en lettkledd dame ved siden av. Også får de kanskje øye på bilen etterpå, sier Tollefsjord.

Fagerstrøm er enig med glamourmodellen.

– Det sensuelle er knyttet til våre primærbehov og det er åpenbart at et budskap som har noe sensuelt i seg vekker oppmerksomheten, sier Fagerstrøm.

Preben Carlsen i PR-byrået Trigger mener at det seksuelle har sterk kraft og en stoppeffekt.

– Folk er blitt vant til stoppeffekten og blir ikke like provosert eller sjokkert som de gjorde før, sier Carlsen.