Bryggeriet har brukt navnet «Arctic Water» siden de søkte om å få registrert det som varemerke innen klassen mineralvann for 25 år siden.

Den gang fikk de grønt lys og enerett på å bruke navnet – selv om Patentstyret var noe tvilende.

Men nå er det stopp.

– Tidligere var en redd for å bli kopiert fra Kina, men dette viser at copycat-selskaper får herje frem i Norge også uten at beskyttelsen en trodde var der egentlig finnes.

Det sier Administrerende direktør i Mack Ølbryggeri AS, Roger Karlsen.

– Patentstyret åpner med dette for de som kopierer andre sitt arbeid, og ikke evner å skape noe eget, sier han.

Administrerende direktør i Mack Ølbryggeri AS, Roger Karlsen, mener avgjørelsen skaper en usikkerhet for de som ønsker å bygge opp merkevarer i Norge. Foto: Macks Ølbryggeri AS

Innklaget av konkurrent

Det var Lofoten Arctic Water AS som først klagde på at Mack hadde enerett på dette navnet.

Det gjorde de etter de mottok et krav fra Mack om at deres bruk av uttrykket skulle opphøre i Norge, EU og Storbritania.

Det er litt innviklet, men prøv å heng med:

Etter klagen fra Lofoten Arctic Water AS, kom Patentstyret i 2021 frem til at Macks varemerke skulle settes til side som ugyldig.

Lofoten Arctic Water AS, Mack klagde på dette vedtaket til Klagenemnda for industrielle saker (KFIR), men klagen ble forkastet.

Dermed tok Mack ut søksmål mot KFIR.

Oslo tingrett kom frem til at Mack ikke får beholde navnet som et registrert merkevare, og stiller seg bak vurderingene gjort av Patentstyret og KFIR.

Det betyr av hvem som helst nå kan markedsføre produktet sitt som «Arctic Water».

– Retten har kommet til at varemerket Arctic water mangler særpreg, og er beskrivende. Det betyr at det kan brukes fritt. Det er jo det konkurrenten Lofoten Arctic Water AS ønsker. Varemerkeregistreringen i EU er også opphevet, sier seksjonssjef i Patentstyret, Knut Andreas Bostad.

Lofoten Arctic Water klagde på at Mack hadde tatt patent på navnet Arctic Water. Nå får de lov til å bruke det de også. Illustrasjon: Lofoten Arctic Water AS

Mener kunder vil tro at vannet er fra Arktis

Retten viser til at det avgjørende i saken er om Arktis er en geografisk stedsangivelse, og konkluderte med at det er det.

Retten peker på at enkelte kunder vil oppfatte det slik at mineralvannet har sin opprinnelse fra vannkilder i Arktis.

De legger også vekt på at gjennomsnittsforbrukeren blant annet vil forbinde Arktis med store, urørte og kjølige naturområder med is.

Oslo tingrett mener det ikke er beskrivende for det faktiske produktet fra Troms.

Dermed landet de på at registreringen av varemerket «Arctic Water» er ugyldig.

Vurderer å anke

Administrerende direktør i Mack Ølbryggeri AS, Roger Karlsen, sier de nå vurderer om de vil anke saken.

– Vi har brukt mye tid og penger på å bygge opp denne merkevaren. Jeg synes det er bekymringsverdig at Patentstyret endres sine spilleregler underveis, og at vi mister denne merkevarerettigheten over natta, sier han.

Karlsen mener avgjørelsen skaper en usikkerhet for de som ønsker å bygge opp merkevarer i Norge.

Lofoten Arctic Water AS mener på sin side at avgjørelsen er helt korrekt. De mottok et krav fra Mack om at all bruk av uttrykket «ARCTIC WATER» i foretaksnavnet Lofoten Arctic Water AS og som element i deres merkevarer skulle opphøre i Norge, EU og i UK.

– Vi gjorde det tydelig overfor Mack at vi ikke ville gjøre noen fremstøt mot overprøving av deres varemerkeregistrering, dersom kravet ble frafalt. Dette ble ved flere anledninger ikke imøtekommet fra Macks side, og vi hadde da intet annet valg enn å ta saken til Patentstyret. Vi har nå fått medhold i tre instanser, sier styremedlem Fredrik Williksen.

Kan få betydning i andre saker

Ifølge Bostad i Patentstyret kan rettens vurderinger også få betydning i andre saker.

– Denne avgjørelsen gjelder den konkrete saken. Men retten slår fast at «Arctic» vil oppfattes som et sted for vann, og det kan ha betydning for andre saker, sier han.

Seksjonssjef i Patentstyret, Knut Andreas Bostad, sier de må vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle når noen søker. Foto: Trond Isaksen / Patentstyret

Bostad sier at de har nektet enkelte merker med «Arctic» og beskrivende tekst.

– Vi ville for eksempel nektet Arctic Destinations for reisevirksomhet (konstruert tilfelle).

– Vi må se det opp mot varene og tjenestene det er søkt for, og må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. «Arctic» for finansielle tjenester er nok ikke beskrivende. Det vil bare spille på at det er kaldt, men kan registreres.