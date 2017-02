– Jeg er sjokkert over det som skjer i USA og en del andre land. Jeg føler at man flere steder har latt frykten og hatet ta over. I et opprør mot det skriver jeg «Let love win» på alle mine design, sier Veronica B. Vallenes til NRK.

Den norske motedesigneren mener alle bør bruke kanalene de har tilgjengelig for å ta avstand fra Trumps innreiseforbud.

Tirsdag er hun en av designerne som viser kolleksjonen sin på åpningsdagen til Oslo Runway, den norske moteuken. Men designeren som åpner showet er Anne Karine Thorbjørnsen.

Fra klokken 11 kan du følge disse to visningene live på NRK.

I august i fjor sa arrangøren bak Oslo Runway, This Is PR, at moteuken avsluttes etter visningene i februar 2017 dersom de ikke får mer penger. Det er ennå ikke sikkert om arrangementet får ny finansiering.

Oslo Runway Ekspandér faktaboks Startet august 2015.

Moteuken blir arrangert to gang årlig.

Arrangementet skal fokusere på norske designere som allerede er godt etablert på det norske markedet.

Bak Oslo Runway står PR-byrået THIS IS PR, kosmetikkgiganten L'Oréal og Norwegian Fashion Institute (NFI).

Noen av de som viser fram kolleksjonene sine, er Cathrine Hammel, Admir Batlak, byTiMi og FWSS.

Med kolleksjonen sin ønsker Vallenes å fremme et politisk budskap om kjærlighet og inkludering. Hun synes utviklingen i samfunnet er skremmende og bærer preg av en «oss mot dem»-tankegang.

– Man må bruke de kanalene man har for å si sin mening. Gjør mange nok det, så kan det nå frem, sier Vallenes.

UT MOT TRUMP: Motedesigner Veronica B. Vallenes vil spre et budskap om kjærlighet og inkludering. Foto: Jacob Buchard

Norge en motenasjon i vekst

Vallenes bor og jobber i København, men er i Norge for å være med på Oslo Runway som starter tirsdag.

– Det kribler selvfølgelig godt i magen nå. Jeg har jobbet med dette intenst i lang tid og det blir veldig spennende og endelig vise det frem, sier hun.

Norge er en motenasjon i vekst og Vallenes mener vi har utviklet oss veldig de siste årene. Hun opplever at mote begynner å bli tatt mye mer seriøst.

– Da jeg flyttet til København så var det fordi mye av norsk mote ikke passet med min tankegang. Det var rett og slett mye som ikke var brukbart, forteller motedesigneren.

Vallenes har fått mye positiv omtale både her hjemme og i Danmark, og har fått flere utmerkelser og priser.

– Basert på tidligere kolleksjoner vil jeg si at hun er en faglig sterk designer som har utviklet et tydelig skandinavisk konsept. Hun er glad i å leke med volum og silhuetter. Plaggene er anvendelige med en liten tvist, sier Jorun Aartun, næringslivsjournalist i DN og forfatter av boken «Avkledd – på innsiden av den norske motebransjen».

Hviler ikke på laurbærene

Vallenes mener at arrangørene bak Oslo Runway har lyktes i å skape en ny norsk moteuke.

– De har skapt et velfungerende utstillingsvindu for norsk mote her hjemme, slik det lenge har vært tradisjon for i våre naboland. Det er viktig for bransjens vekst og utvikling at designerne får vist frem kolleksjonene sine på en profesjonell måte

– Her har man endelig klart å skape den seriøse plattformen som vi trenger for å lykkes mer. Men vi er helt avhengig av at norsk næringsliv og politikere støtter opp om det, sier Vallenes.

Selv om hun har jobbet og har sett frem til dette lenge i lang tid, så hviler ikke hun på laurbærene av den grunn etter «showet».

– Halvannen time etter visningen flyr jeg sammen med mannen og barna mine til Paris for å se på stoff til neste år, ler Vallenes.