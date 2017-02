Moteukene går sin gang i vinter i både New York, Paris og London. Også Norges motesatsing Oslo Runway, der 13 utvalgte norske designere fikk delta, trakk i år fulle hus. Endelig er bransjen i vekst , var reaksjonene på årets norske motesatsing. Vi har spurt to av Norges moteeksperter om hvordan de vurderer et utvalg av antrekkene.

Designeren Anne Karine Thorbjørnsens antrekk

Antrekk av Anne Karine Thorbjørnsen under Oslo Runway 2017 Foto: Indigial Images/Oslo Runway

Designeren Anne Carine Thorbjørnsen vant i august Bik Boks pris for ny norsk design. Antrekket vi ser her er en del av premien, som besto i å få vist en full kolleksjon under Oslo Runway.

Motejournalist Alexandra Sætran i Costume:

– Boblejakken har fått en makeover denne sesongen, noe vi ser hos de aller største motehusene. Anne Karine Thorbjørnsen har tolket trenden på sin måte, noe som står godt i stil til resten av kolleksjonen hennes.

– Den unge og relativt nye designeren har et spennende utgangspunkt, hvor hun leker med ulike fargepaletter, teksturer og print. Bruken av ulike snitt, mønstermiks og duse toner passer godt sammen, og gir en rød tråd. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Trendforsker Michelle Orme:

Designet er funky og spennende, og har en edge. Lek med folder er hennes signatur, uten å gå på kompromiss med plaggenes bruksegenskaper.

– Det krever innsikt å balansere klassisk tilgjengelig design med cutting-edge elementer. Jeg både tror og håper vi får se mer av henne i tiden fremover.

Cathrine Hammels klær. Foto: Indigial Images/Oslo Runway :

Hammel er blitt kjent for sine gode kvaliteter, sitt rene snitt og sin minimalistiske søm.

Motejournalist Alexandra Sætran:

– Hun lager de perfekte baseplaggene, og dette antrekket er intet unntak. Hun kombinerer relativt enkle farger, noe som gjør det til det perfekte hverdagsantrekket. Det er feminint, stramt og elegan.

– Hammel mestrer Skandinavisk minimalisme. Samtidig gir velur og fine detaljer i strikken denne kolleksjonen en ekstra feminin touch.

Trendforsker Michelle Orme:

– Feminint, mykt og med linjer så rene at det er en fryd for øyet.

– Hammel har en helt egen evne til å tilpasse den nordiske minimalistiske stilen til den sterke kontinentale kvinnen. Klærne er som en norsk fjord forført inn i fashionistaens verden. Dette er rent, vakkert og mykt som naturen selv.

Designeren Elisabeth Stray Pedersens antrekk:

Antrekk designet av Elisabeth Stray Pedersen. Foto: Indigial Images/Oslo Runway

Designeren Elisabeth Stray Pedersen jobber mye med norsk ull som basismateriale i sine plagg, og produserer materialene fra egen fabrikk i Drammen.

Motejournalist Alexandra Sætran:

– Antrekket er enkelt, men veldig sofistikert. Looken er både sofistikert, nordisk, varm og stilsikker. En av grunnene til at norsk mote nå er satt på kartet er akkurat grunnet designere som Pedersen; hun satser på god kvalitet og et solid håndverk.

Trendforsker Michelle Orme:

– Bekvemt og bevegelig, uten å miste et stilfullt uttrykk.

– Hun har en fantastisk evne til å tolke den folkekjære ullen og bruke den i nye og spennende kontekster som vi ikke er like vant til å se i Norge. Tenke seg et antrekk så behagelig at det føles som en pysj du bare vil krype inn i, men med et trendy og tidløst design. Stray Pedersen er innovativ og knekker noen koder for produksjon av norsk motedesign som mang et norsk designhus kan lære av.

Designerne bak Moods of Norways antrekk:

Antrekk av Moods of Norway. Foto: Indigial Images/Oslo Runway

Trendforsker Michelle Orme:

– Dette er preppy streetglam med behagelige bærbare snitt. Noe mer nedpå og kanskje rocket opp noe.

– Moods befester seg som en designveteran som har skjønt hva tilhengerskaren vil ha. De knekker motekoden så det smeller, «gunner» på med egen visjon om å trendifisere «pottit-Norge», og det med skjønn forening av godt design, kulturell tilhørighet og symbolikk.

Motejournalist Alexandra Sætran:

– Kolleksjonen til Moods of Norway overrasker positivt, selv om de kunne spart seg for alle stilmiksene.

– ​Jeg liker den lange skjorten, som kan styles på mange forskjellige måter. I tillegg er jakken perfekt for den kalde årstiden, og er veldig riktig i forhold til det internasjonale trendbildet. Om ikke lenge er det nok flere av de norske merkevarene som hopper etter.

Antrekk av Tom Wood under Oslo Runway 2017. Foto: Indigial Images/Oslo Runway

Tom Wood har hatt en spennende utvikling de siste årene. Denne sesongen våget de seg ut på catwalken, noe som er med på å styrke deres allerede sterke, internasjonale profil.

Motejournalist Alexandra Sætran:

– Fargesprakende antrekk som faller i smak. Tom Wood tør å tenke nytt, spennende og unikt. Både kasjmir, denim og klassiske plagg var å se på catwalken.

– Mønsteret på den gule kåpen er designet av den norske kunstneren Chis Reddy, noe som gjør den unik og noe for seg selv. Den er absolutt med på å sprite opp den ellers så grå vinteren.

Trendforsker Michelle Orme:

–Krysning mellom det avantgarde og bedagelige som fremstår som banebrytende og kunstnerisk. Det er røft, lekkert, modig og eksklusivt, med tilsnitt av en unisex-stil som treffer.

– Det er modig både i mønstre, farge og fasong. Designet skiller seg definitivt ut på den norske motearenaen. Antrekket vi ser her kunne like gjerne vært fra en av de store internasjonale motehusene, og innehar et høyt nivå. Tom Wood bærer en helt egen signatur, og skiller seg ut blant de norske moteskaperne.

Design av Veronica B. Vallenes. Foto: Indigial Images/Oslo Runway

Veronica B Vallenes er kjent for å være minimalistisk, feminin og klassisk.

Motejournalist Alexandra Sætran:

– Den røde fargen popper fint med det sorte antrekket, noe som er veldig riktig for tiden.

– Vallenes er nok yndlingen til mange nordiske kvinner, som trenger en hverdagsgarderobe som ikke er alt for jålete, men akkurat passe stilfull. Jeg liker miksen mellom silke, ull og bomull – noe som gir fine kontraster selv om antrekket for det meste består av sorte plagg. Nytt for denne sesongen var tilbehør som sko og vesker signert Vallenes. Det blir spennende å se fortsettelsen!

Trendforsker Michelle Orme:

– Antrekket oser av den stilfulle kontinentale kvinne. Det er klassisk og elegant med fine finesser, men også feminint og lekent med skulpturelle antydninger.

– Vallenes er i sitt arbeid tydelig influert av å ha jobbet tett på Europa. Hun har en naturlig nese for det forfinede og en treffsikkerhet som forfører kvinnen.

Trendforsker Michelle Orme og motejournalist i Costume, Alexandra Sætran har vurdert noen av antrekkene fra Oslo Runway.

