I forrige uke ble det kjent at et av landets mest kjente TV-ansikter, Trond-Viggo Torgersen (71), ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Torsdag 2. mai skjedde den formelle overrekkelsen under en seremoni i Grieghallen i Bergen.

Kake og kaffe, et enkelt glass og bare et lite utvalg gjester. Hedersgjesten ønsket ikke for mye oppstyr rundt tildelingen.

– Det å få en sånn ærefull ting fra folket via Kongen, det er det vanskelig å svelge. Altså små doser kan man klare, men dette her er svært ja, sier en rørt Torgersen.



Karoline Krüger og Sigvart Dagsland åpnet med en tolkning av klassikeren «Tenke sjæl», rundt Torgersens bord satt tre generasjoner av familien.

Medaljen ble overrakt av statsforvalteren i Vestland, Liv Signe Navarsete.

– Dette er ei tildeling som ikkje skjer så ofte, sa hun.

Den kongelige norske St. Olavs Orden deles ut «som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten», ifølge kongehuset.no.

Torgersen er utnevnt til kommandør, som er det tredje trinnet av totalt fem.

De siste årene er den samme utmerkelsen blitt gitt til bl.a. artist Halvdan Sivertsen (2021), tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch (2021), skuespiller Henny Moan (2020), forfatter Edvard Hoem (2020), sanger Sondre Bratland (2019) og artist Øystein Sunde (2019).

Lang NRK-karriere

Til stede var også kringkastingssjef i NRK, Vibeke Fürst Haugen, som ønsket velkommen og holdt tale etter overrekkelsen. Torgersen har vært tilknyttet NRK siden 1974 og frem til han gikk av som pensjonist i 2022, med unntak av perioden 1989 til 1997.

Den siste tiden i NRK var Trond-Viggo Torgersen blant annet programleder for «Nitimen», her med Mari Garås Monsson. Foto: Kristian Aune

Viste nakne kropper og kjønnsorgan

Trond-Viggo Torgersen (71) jobbet frilans i NRK samtidig som han utdannet seg til lege ved Universitetet i Oslo på slutten av 70-tallet. Han ble for alvor et kjent TV-ansikt gjennom ungdomsprogrammet «Halvsju», «Flode» på barne-TV og kanalvert.

I 1981 skapte han oppstandelse med seersuksessen «Kroppen», et medisinsk opplysningsprogram rettet mot barn.

Kontroversene skyldtes at programmet blant annet viste nakne kropper, kjønnsorganer og illustrasjoner av sædceller.

– Hvis jeg har gjort noe for noen, så er det vel det at jeg har dryppet det jeg har kunnet over fra faget mitt, altså over på mennesker. Og så har jeg kanskje bidratt til at noen føler seg tryggere med en del ting som de kanskje har vært litt usikre på. Men det er ikke en svær jobb – samtidig føler jeg at har gjort en ordentlig innsats, sier Torgersen.

Trond-Viggo Torgersen i opplysningsprogrammet «Kroppen» (1981), som fikk store reaksjoner på grunn av fremvisning av nakne kropper. Foto: Barbara Halden / Barbara Halden, NRK

Norges andre barneombud

Torgersens sterke engasjement for barn førte ham i 1989 inn i stillingen som Norges andre barneombud, før han i 1997 returnerte til NRK og ble sjef for da nyopprettede NRK 2. Siden den gang har han ledet og medvirket i en rekke programmer og konsepter.

71-åringen er også kjent som spellemannprisbelønnet musiker, komiker (blant annet «Vaktmesteren»), forfatter og sceneartist.

Torgersen som «Vaktmesteren», med Dan Børge Akerø, under åpningen av TV 2 i 1992. Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Kommandør Torgersen, takk for intervjuet. Hvordan oppleves det å bli tiltalt som det?

– Jeg syns kommandør høres veldig kommanderende ut, så jeg hadde heller likt å hete Sir Trond-Viggo, sier hele Norges TV-doktor-humor-ombud og ler.

Se jubileumsprogrammet fra da Trond-Viggo Torgersen fylte 70 i 2022: