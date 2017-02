Hetset for motekolleksjon inspirert av holocaust-offer

På mobilen viser Siri Haaland fram bilder av hatmeldinger. De siste dagene har hun fått mye negativ oppmerksomhet på sosiale medier.

Reaksjonene har vært mange og kraftige etter det ble kjent at Haaland har laget en motekolleksjon inspirert av livet til et offer for nazistenes holocaust.

Haaland trekker fram noen av meldingene hun har fått.

– Jeg er både «white trash» og «jødehater». Noen har også dratt paralleller til IS. Det har vært mye hat.

«JØDEHATER»: Haaland viser fram en av hatmeldingene hun har fått. Her anklages hun for å være en «jødehater». Foto: NRK

Ville hedre holocaust-offer

Klærne i kolleksjonen er inspirert av Moritz Rabinowitz – en jødisk skredder som bosatte seg i Haalands hjemby Haugesund og endte sine dager i en av Hitlers konsentrasjonsleirer.

Under merkenavnet «Black Rat» har Haaland designet moteklærne som skal vises på moteuka i New York.

I en tidligere NRK-artikkel ble det framhevet at kolleksjonen var inspirert av rotter. Artikkelen er siden blitt endret på.

Haaland understreker i imidlertid at rotter ikke har noen som helst med kleskolleksjonen å gjøre. Tvert imot sier hun at kunstprosjektet er ment å hedre Rabinowitz.

– Dette gjør jeg kun av dyp respekt til en manns minne, sier hun.

Designeren viser fram klærne hun har designet. Ifølge Haaland er klærne et forsøk på å gjenspeile Rabinowitz sitt liv og virke.

KOLLEKSJONEN: Klesdesigner Siri Sveen Haaland har designet moteklær inspirert av livet til Moritz Rabinowitz. Deler av klærne er inspirert av hans tid som fange i en konsentrasjonsleir. Foto: NRK

Klærne er inspirert av klassisk 30-tallsmote, men også fangedrakter. Haaland presiserer at disse effektene ikke vil være en del av klærne dersom de kommer i produksjon.

– Dersom jeg for eksempel skulle produsere den ene kåpa, som er en helt klassisk frakk og som er bygget på en av frakkene som Rabinowitz selv lagde i sitt klesmerke, så kommer jeg jo ikke til å selge den med davidsstjerne på, sier hun.

Mildner kritikken

En av dem som stilte seg kritisk til Haalands kolleksjon var Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo. I dag er han mer forsiktig i kritikken.

– Dersom en får dette i produksjon så er jeg overbevist om at slutten på denne kolleksjonen, altså fangedrakten, ikke vil bli en naturlig del i den kolleksjonen, sier han.

Trakk tilbake twitter-gratulasjon

Samme dag som det ble kjent at Haaland ble invitert til New York la kulturminister Linda Hofstad Helleand ut en gratulasjonshilsen til Haaland på Twitter.

GRATULERTE PÅ TWITTER: Skjermdump av kulturministerens opprinnelige gratulasjon. Tweeten ble siden slettet. Foto: Skjermdump, Twitter

Siden ble gratulasjonen slettet. Saken ble også omtalt av Vårt Land. I en e-post til NRK skriver kulturministeren følgende:

«Jeg ønsker fortsatt lykke til. Nå ble først min lykkønskning av noen tolket som en bagatellisering av holocaust og så ble slettingen tolket som at jeg trakk tilbake en gratulasjon. Ingenting av dette stemmer. Jeg slettet for å unngå at tweeten ble misbrukt av folk som tolket den feil.»

Vil belyse historien

Ifølge Haaland finnes det ingen tvil om motivasjonen bak designprosjektet.

– Jeg vil få historien fram i lyset, sier hun.

Og til tross for at designeren har fått hard medfart i sosiale medier har det også kommet støttende tilbakemeldinger.

– Det verste som kan skje er at historien gjentar seg. Flere har nevnt at dette er en høyaktuell kolleksjon med et høyaktuelt tema, sier Haaland.