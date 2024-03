Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks - Ungdomsbedriften Restyle UB, startet av fem jenter fra NTG, planlegger å leie ut klær til turister i Tromsø.

- Bedriften vil bruke klær som turister har etterlatt på hotellene, samt klær fra venner og familie, for å være så bærekraftig som mulig.

- Turismen i Tromsø har økt mer enn noe annet sted i Norge, med en økning på 33 prosent fra 2023 til 2024.

- Mange av turistene i Tromsø er opptatt av bærekraft, men har delte meninger om å benytte seg av klesutleien.

- Klesbransjen produserer stadig mer klær, og klærne blir stadig mindre brukt, noe som går i feil retning i forhold til bærekraftig utvikling. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Ungdomsbedriften ReStyleUB jobber nå med å leie ut vinterklær til turister som besøker Tromsø.

De fem jentene fra fotballinjen ved NTG startet bedriften etter at de hørte om turister som legger igjen nesten ubrukte vinterklær på de mange hotellene i byen når de reiser hjem.

– Turister legger jo igjen masse dyre og nesten helt nye klær som bare har vært brukt den uka de var her, sier Elea Johansen (17).

Elea Johansen (17) håper bedriften etter hvert kan tilby utleie til flere enn turistene. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

QR-kode

For å gjøre det så bærekraftig som mulig skal bedriften leie ut de gjenglemte og gjenlagte vinterklærne til turistene, samt klær fra venner og familie.

– Så vi håper jo at det blir en trend.

Jentene samarbeider med Thon hotel og Clarion hotel the Edge i Tromsø.

De har laget en QR-kode som skal henges rundt omkring på hotellene slik at turistene blir oppmerksomme på tilbudet.

Skanner du QR-koden blir du sendt inn på nettsiden til ReStyleUB.

Flere mener prisene på bruktklær har blitt dyrere enn å handle nytt. Les saken her.

Turistboom gir klesoverskudd

Turismen i Tromsø øker mer enn noen andre steder i landet. Reiselivsnæringen i Troms økte med 33 prosent fra 2023 til 2024, og det er helt klart Tromsø som er magneten, forteller Håkon Haugli, direktør i Innovasjon Norge.

– Det er helt ekstraordinære høye tall, sier Haugli.

Det har gitt uventede konsekvenser.

– Vi samler 1500 liter gjenglemte klær i løpet av en sesong, sier stylemanager ved Clarion hotel the Edge, Iwona Graczyk.

Om vinteren koster det mer for hotellrom i Tromsø sentrum enn i mange av verdens storbyer. – Etterspørselen på vinteren er enorm

Vil gi det bort

Turistene legger igjen dunjakker, vintersko, skjerf og votter i hopetall.

Graczyk forteller at hotellet sender mange av klærne tilbake til gjestene. Noe sendes også til flyktningmottak.

Iwona Graczyk holder opp noen vintersko som en turist har lagt igjen på hotellet. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK Hotellet samler 1500 liter i måneden med gjenglemte klær. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK Det er bokser på bokser med klær, sko og toalettmapper på lageret på The Edge. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Nå skal de i tillegg gi klær hver måned til ungdomsbedriften, som håper turistene vil leie istedenfor å eie.

Bryr turistene seg om bærekraft? Ekspander/minimer faktaboks Turistene syns bærekraft er viktig. Ifølge gjesteundersøkelsen 2023 gjennomført av NordNorsk Reiseliv, er 58% opptatt av bærekraft. 57% svarte at ansvarlig forbruk var viktig for dem. Eksempler på ansvarlig forbruk i undersøkelsen var å handle lokalt, redusere bruken av plast og bruken av offentlig transport.

Men biter turistene på kroken?

NRK spurte turister i Tromsø sentrum om de ville benyttet seg av tilbudet.

– Vi kommer fra et varmt sted, så det ville vært mer bærekraftig og kanskje også billigere å leie vinterklær istedenfor å kjøpe, sier Angela Franco fra Spania.

Angela Franco fra Spania er positiv til å leie klær som er tar mye plass og er tunge i bagasjen. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Hun ville ha brukt tilbudet til å leie seg skiklær fordi hun syns de tar for mye plass og det er tungt å bære.

Xinye Ye fra Kina synes det er bra å tenke bærekraftig, men sier shopping er en del av reiseopplevelsen. Charlotte Baernaert fra Frankrike tror det å leie kan bidra til at man kan gå med mer moteriktige klær.

Ville du lånt gjenglagte klær? Ja! Dette var et smart påfunn. Nei, jeg liker å bruke mine egne klær Kanskje, hvis jeg trenger noe jeg bare skal bruke én gang Vis resultat

– Feil retning

Norge har et høyt forbruk av klær.

– Klesbransjen har gått full fart i feil retning.

Det sier Ingun Klepp, professor i klær- og bærekraft på forbrukerforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met.

Klesforsker ved Oslo Met Ingun Grimstad Klepp mener jentene har truffet blink med sin bedrift. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Det produseres stadig mer klær, og klærne blir derfor også stadig mindre brukt. Sirkulær økonomi betyr at vi holder materialer og produkter i bruk lenger. Så klesbransjen blir stadig mindre sirkulær, til tross for sine mange påstander om det motsatte.

Klesforbruk i Norge Ekspander/minimer faktaboks I 2022 ble omtrent 106 000 nye tekstiler satt på markedet i Norge. Det tilsvarer 19,3 kilo klær per innbygger. Det viser en undersøkelse fra 2023 gjort av NORSUS. Undersøkelsen viser til at også brukstiden for klærne blir kortere, som underbygges av alt vi kaster i restavfallet. 51 000 tonn klær ble kastet i restavfall i løpet av 2022, og mesteparten av det ble brent opp.

Klepp forteller at det er vanskelig å si akkurat hvor stort miljøavtrykk klesbransjen har.

– Derfor liker jeg å svare på en litt annen måte. Hvis vi skal nå klimamålene og de andre miljømålene, som vi ikke bare bør, men må nå, så må alle kluter til, forteller hun.

Er du interessert i å lese mer om klesforbruket i Norge? Les mer om denne måten å resirkulere på.

Et glanseksempel

Selv om klesutleie til turister i Tromsø ikke vil ha den store effekten på globale klimagassutslipp, tror Klepp at å rette utleien mot turister som har et behov for spesielt varme klær i en kortere tidsperiode, er lurt.

– Dette er jo et glanseksempel på et sted hvor utleie faktisk er lurt, både miljømessig, men også rent praktisk for turistene.