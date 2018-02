Se alle Spellemann-vinnerne her

Astrid Smeplass, kjent under artistnavnet Astrid S, har gjort stor suksess både i Norge og i utlandet. I kveld var det en rørt artist som fikk overrakt prisen Årets Spellemann fra Marcus og Martinus. Hun er den første kvinnen som får prisen siden 2003.

– Dette her er bare noe man kan vinne en gang i livet, sa hun fra scenen og takket familie, venner og samarbeidspartnere.

– Også føler jeg mest på at det er så stas å ta imot denne prisen her, fordi jeg føler at det har vært et så utrolig viktig år for, unnskyld å bruke begrepet, men kvinnelige artister, sa hun til stor applaus fra salen.

– Jeg er veldig stolt av å ha en pris som bare tre kvinnelige artister har hatt før meg, alt for lite etter min mening, så jeg vil ta imot denne prisen på vegne av et utrolig sterkt år for oss alle sammen. Dette her kommer jeg til å huske resten av livet mitt, sa hun.

ÅRETS SPELLEMANN: Astrid Smeplass fikk prisen Årets Spellemann. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Sigrid årets nykommer

Årets nykommer og Gramo-stipend på 250 000 kroner gikk til Sigrid Solbakk Raabe. Hun er for tiden på turne i Australia, men takket for prisen direkte fra Australia.

– Hei alle sammen der hjemme! Vi er i Australia og det er seks om morningen. Dette er helt sjukt, jeg vil takke Gramo og teamet mitt, sa hun.

Prisen for årets låt gikk til artisten Hkeem og låten «Fy Faen». Dette var Hkeem sin aller første Spellemann. Låten hans er strømmet over 33 millioner ganger på Spotify.

– Dette er for dere alle sammen, tusen hjertelig takk, sa han fra scenen.

Årets Spellemann er nummer 46 i rekken. Walker spilte med eget band, og sier i en pressemelding fra Spellemannprisen at det er lagt ned mye tid i å forberede opptredenen.

– Det er en ære å få åpne årets Spellemann-show. Jeg gleder meg stort til både opptredenen og til å sitte som nominert i salen. I fjor kunne jeg dessverre ikke være med på prisutdelingen, så jeg er veldig glad for at jeg får være der i år, sier han videre i pressemeldingen.

Skal opptre: Den amerikanske popstjernen Noah Cyrus og DJ Alan Walker skal åpne Spellemannprisen i kveld. Foto: John Salangsang / AP

En av de Walker hadde med seg på scenen, er den amerikanske popstjernen Noah Cyrus. De spilte låten «All Falls Down» og det musikalske samarbeidet deres har 120 millioner strømminger på Spotify. Tidligere i år gjestet de The Tonight Show med Jimmy Fallon.

Susanne Sundfør kommer ikke

Susanne Sundfør var ikke tilstede under prisutdelingen i kveld. Sigrid og Kygo var heller ikke tilstede.

Charlotte Öqvist i PR- og managerbyrået Little Big Sister sier til NRK at hun ikke kommer fordi hun er på turne.

KOMMER IKKE: Susanne Sundfør vil ikke være tilstede under utdelingen i kveld fordi hun er på turne. Foto: Tom Øverlie / NRK P3

– Susanne turnerer med «Music for people in trouble», og er veldig lei seg for at hun ikke rekker hjem for å overvære utdelingen. Hun takker juryen for nominasjonene, og gratulerer sine musikerkollegaer med kveldens priser, sier Öqvist.

– En glede og en ære

Videre opptrådte Kamferdrops, Elisabeth Andreassen og Ole Ivars med låten «Jag trodde änglarna fanns».

– Det er både en glede og en ære å få lov til å opptre på Spellemann igjen. Denne gangen er det særdeles spennende, siden vi for første gang skal hilse på vokalisten som kaller seg Kamferdrops, og i tillegg spille sammen med henne i showet. Hun har jo løfta «Jag trodde änglarna fanns» til himmels med sin moderne versjon av låten vår, sier Ole Ivars i en pressemelding før prisutdelingen.

– Vi skal selvsagt heller ikke glemme at vi har med oss legendariske Elisabeth Andreassen på søndag. Det er alltid hyggelig å møte Bettan, som alltid synger som en gudinne, fortsetter de.

Under arrangementet ble det også fokus på #metoo. Artistene har på forhånd blitt oppfordret til å gå med en hvit blomst, og Spellemannprisen vil også dele ut hvite blomster på arrangementet.

Tarjei Strøm ledet den første delen av showet, deretter ledet Jenny Skavlan og Thomas Felberg kvelden videre i del to.

PROGRAMLEDERE: Jenny Skavlan og Thomas Felberg leder Spellemannprisen sammen med Tarjei Strøm. Foto: NRK

Se de nominerte og vinnerne her:

Barnemusikk

Vinner: Rasmus og verdens beste band: «Banjo på badet»

Disse var nominert:

Dagfinn Lyngbøs barneband: «Guttelus»

Meg og kameraten min: «Snydelig»

Sangfoni: «Sangfoni»

Blues

Vinner: Ronnie Jacobsen: «These Blues In Me»

Disse var nominert:

Dr. Bekken: «Upright Piano»

Good Time Charlie: «Ready to Rumble»

Joakim Tinderholt & His Band: «Hold On»

Country

Vinner: Bendik Brænne: «The Last Great Country Swindle»

Disse var nominert:

Bill Booth: «Some Distant Shore»

Bluebird's Ghost: «Miniature Scenes of Sorrow»

Paal Flaata: «Love and Rain»

Elektronika

Vinner: +Platform: «Twelve»

Disse var nominert:

Lindstrøm: «It's Alright Between Us As It Is»

Mental Overdrive: «Epilogue»

Sassy 009: «Do You Mind EP»

Folkemusikk/tradisjonsmusikk

Vinner: Anne Hytta: «Strimur»

Disse var nominert:

Erlend Apneseth: «Nattsongar»

Sogesong: «Så vide fara dei Lindarord»

Marin/Egeland: «Sorpesoll»

Indie

Vinner: Silja Sol: «Ni Liv»

Disse var nominert:

Carmen Villain: «Infinite Avenue»

Hvitmalt Gjerde: «Våken»

Misty Coast: «Misty Coast»

Jazz

Vinner: Hegge: «Vi är ledsna men du får inte längre vara barn»

Disse var nominert:

Ellen Andrea Wang: «Blank Out»

Helge Lien: «GuzuGuzu»

Marius Neset: «Circle of Chimes»

Klassisk

Vinner: Vilde Frang: «Homage»

Disse var nominert:

Bjarte Eike & Barokksolistene: «The Alehouse Sessions»

Ensemble Allegria: «Mozart/Schoenberg»

Guro Kleven Hagen/Marianna Shirinyan: «Fait Pleurer Les Songes»

Metal

Vinner: Enslaved: «E»

Disse var nominert:

Helheim: «Landawarijar»

Satyricon: «Deep Calleth Upon Deep»

Whoredom Rife: «Dommedagskvad»

Popgruppe

Vinner: Seeb: «Seeb 2017»

Disse var nominert:

Hajk: «Hajk»

Marcus & Martinus: «Moments»

No. 4: «Hva nå»

Popsolist

Vinner: Cashmere Cat: «9»

Disse var nominert:

Gabrielle: «Vekk meg opp»

Sigrid: «Don't Kill My Vibe EP»

Susanne Sundfør: «Music for People in Trouble»

Rock

Vinner: Sløtface: «Try Not to Freak Out»

Disse var nominert:

Erlend Ropstad: «Alt som har hendt»

Motorpsycho: «The Tower»

Torgeir Waldemar: «No Offending Borders»

Samtid

Vinner: Al Khowarizmis Mekaniske Orkester/Ensemble Ernst: «Christian Blom – Bring Me That Horizon»

Disse var nominert:

Natasha Barrett: «Puzzle Wood»

Oslo-Filharmonien/Kringkastingsorkesteret/Poing: «Jan Erk Mikalsen – Saan»

Peter Herresthal/Arctic Philharmonic/Øyvind Bjorå: «Eivind Buene – Violin Conserto I Miniatures»

Urban

Vinner: Cezinando: «Noen ganger og andre»

Arif: «Meg & deg mot alle»

Ivan Ave: «Every Eye»

Linni: «Medium»

Viser

Vinner: Frida Ånnevik: «Flyge fra»

Disse var nominert:

Kari Bremnes: «Det vi har»

Marthe Wang: «Ut og se noe annet»

Trygve Skaug: «Sanger du skal få når jeg dør»

Åpen klasse

Vinner: Nils Økland: «Lysning»

Disse var nominert:

Erlend Apneseth Trio: «Åra»

Jo Berger Myhre & Olafur Björn Olafsson: «The Third Script»

Ola Kvernberg: «Steamdome»

Årets komponist

Vinner: Bjørn Kruse: «Fredrik Fors & Oslo Philharmonic Orchestra: Bjørn Kruse: Chronotope – Concerto for Clarinet and Orchestra»

Disse var nominert:

Kjell Habbestad: «Sigvarts Klava & The Larvian Radio Choir: Kjell Habbestad – Et Nox i Diem Varsa»

Martin Hagfors: «Meg og Kammeraten Min: Snydelig»

Rolf Wallin: «Peter Herresthal/Arctic Philharmonic/Øyvind Bjorå: Rolf Wallin – Violin Concerto I Appearances»

Årets tekstforfatter

Vinner: Sverre Knudsen: «Sverre Knudsen–Vi»

Disse var nominert:

Erlend Ropstad: «Erlend Ropstad – Alt som har hendt»

Frank Tønnesen: «Tønes – Sesong fire»

Kristoffer Cezinando Karlsen: «Cezinando – Noen ganger og andre»

Årets album

Vinner: Cezinando: «Noen ganger og andre»

Disse var nominert:

Cashmere Cat: «9»

Susanne Sundfør: «Music for People in Trouble»

Tønes: «Sesong fire»

Årets låt

Vinner: Hkeem feat. Temur: «Fy Faen»

Disse var nominert:

Alan Walker: «Alone»

Arif: «Alene»

Astrid S: «Think Before I Talk»

Cezinando: «Håper du har plass»

Dagny: «Wearing Nothing»

Kygo feat. Selena Gomez: «It Ain't Me»

Linda Vidala feat. KingSkurkOne: «Bængshot»

Sigrid: «Don't Kill My Vibe»

Årets nykommer og Gramo-stipend

Vinner: Sigrid



Disse var nominert:

Charlotte Dos Santos

Hkeem

Kjartan Lauritzen

Lüt

Rohey

Årets musikkvideo

Vinner: Daniel Kvammen feat. Lars Vaular: «Som om himmelen revna» (regi: Eivind Landsvik)

Disse var nominert:

Arif: «Himmelen» (regi: Johannes Muskat Greve)

Jenny Hval: «The Great Undressing» (regi: Marie Kristiansen)

Mikhael Paskalev: «Witness» (regi: Mikhael Paskalev, Joseph Wills, Jasper Spanning)

Årets produsent

Vinner: Ole Torjus Hofvind

Disse var nominert:

Magnus August Høiberg (Cashmere Cat)

Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen (Stargate)

Thomas Eriksen (Earwulf)

Publikumsprisen Årets takk gikk til Øystein Lindbeck.

I tillegg til disse prisene skal det deles ut pris for Årets Spellemann og hedersprisen.