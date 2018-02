Årets Spellemann til Astrid S: – Et viktig år for kvinnelige artister

Det var en rørt Astrid Smeplass som gikk opp på scenen på Oslo konserthus i kveld og ble overakt prisen fra artistene Marcus og Martinus som vant prisen i fjor.

– Dette er en pris man bare kan vinne en gang i livet, sa hun.

Under Spellemannprisen 2016 mottok hun prisen Årets nykommer. Siden da har Astrid S gjort stor suksess både i Norge og i utlandet. Låten «Think Before I Talk» har blitt strømmet over 64 millioner ganger på Spotify.

Fra scenen takket hun samarbeidspartnere, venner og familie. I takketalen sa hun at det siste året har vært viktig for kvinnelige artister.

– Også føler jeg mest på at det er så stas å ta imot denne prisen her, fordi jeg føler at det har vært et så utrolig viktig år for, unnskyld å bruke begrepet, men kvinnelige artister, sa hun til stor applaus fra salen.

– Jeg er veldig stolt av å ha en pris som bare tre kvinnelige artister har hatt før meg, alt for lite etter min mening, så jeg vil ta imot denne prisen på vegne av et utrolig sterkt år for oss alle sammen. Dette her kommer jeg til å huske resten av livet mitt, sa hun.

– Virkelig på overtid

Guro Klevland, styreleder i Balansekunst, sier i en pressemelding at det virkelig var på overtid at en kvinne vant denne prisen.

– Årets spellemann er kanskje den viktigste prisen i Musikk-Norge. Da må den også reflektere det sterke musikklivet vårt for å vise seg relevant og aktuell. Anerkjennelsen av Astrid S som Årets spellemann er viktig både for musikklivet og for selve prisen, sier Kleveland.

VIKTIG: Guro Klevland, styreleder i Balansekunst, sier det er en velfortjent pris til Astrid Smeplass. Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

Klevland sier Astrid S har vært en markant artist det siste året og vel så det, og at det er velfortjent at hun mottok prisen.

– Dette er en velfortjent pris til Astrid S, og vi er glade for at hun med denne anerkjennelsen vil fortsette å inspirere unge jenter og kvinner, sier Kleveland.